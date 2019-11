Volley, Europeo: Italia-Francia 2-3,azzurri agli ottavi con la Finlandia

Prima sconfitta azzurra all'Europeo di volley. L'Italia batte il primo colpo, conquista due set, ma incappa nella rimonta di stampo francese. Al tie-break, boato transalpino, per i ragazzi di Blengini scoglio ottavi.

Inizio difficile per l’Italia. 12-6 Francia, un grande muro da parte di Le Goff costringe Blengini a chiamare un time-out. Ngapeth alza la cresta e realizza un ace, Grebennikov è una calamita, difende ogni singolo pallone, ma l’Italia ha pazienza e spinge al servizio con Osmany Juantorena. Parte da qui la rimonta azzurra. Tillie ferma la partita sul 13-12. La Francia non regge il ritmo: fanno effetto i 5 punti di Piano con 2 muri, uno in meno di Rouzier che non basta ai francesi. E’ uno a zero.

Il secondo set viene dominato dall’Italia, sola protagonista del gioco . Fantasioso Giannelli, che distribuisce in maniera perfetta dando primi tempi anche in contrattacco, con la Francia che incappa in numerosi errori.

La Francia riesce solo a giocare in difesa grazie a Grebennikov, l’Italia fa la differenza, annichilendo a muro Le Roux e compagni, togliendo sicurezze alla squadra di Tillie. Le battute italiane trivellano le braccia dei francesi che vanno sempre più in affanno. Luca Vettori entra al servizio e allarga ancora la differenza fra le squadre: 18-13. Tillie mette mano alla panchina, senza però grande successo e l’Italia si mostra sempre più padrona del campo. I francesi provano a rientrare con gli ace di Le Roux, ma non basta. Poi Osmany Juantorena decide che è ora di chiudere il discorso e impallina la ricezione transalpina con una rasoiata in battuta.

Il terzo set comincia punto a punto, ma la Francia comincia ad alzare il suo livello di gioco. Toniutti è più preciso soprattutto in contrattacco, si affida molto a Rouzier che non lo delude e mantiene avanti la Francia, ma l’Italia non regala nulla e resta attaccata al set, nonostante tutto. I francesi riescano a piegare la resistenza azzurra con 6 punti di Ngapeth. La Francia gioca una grande pallavolo.

Il quarto set è una battaglia giocata sui nervi, punto a punto. 8-8. Gli azzurri vanno in difficoltà: Blengini toglie Zaytsev per Vettori e poi toglie anche Juantorena per Antonov. 17-12. Per l’Italia non c’è più nulla da fare: la Francia è padrona. Si va al quinto. Formazioni iniziali. Italia e Francia accendono il tiebreak, mai più di due punti fra una squadra e l’altra: grandi colpi e il pubblico (con una bella rappresentativa francese) che si esalta. La Francia sorpassa 11-10. Ace Le Goff su Juantorena, 13-11 e la Francia, poco dopo, vince il girone, all’Italia martedì sera tocca negli ottavi la Finlandia.

Molti gli errori soprattutto in battuta, 20, 2 di Vettori che subentra ma non riusce a invertire la rotta, 5 di Zaytsev, 5 di Lanza, 1 di Anzani, in campo nel quarto set, 3 di Gianelli e 4 della pantera Juantorena. Complessivamente, l’Italia gioca molto bene per due set, facendo vedere belle cose con i martelli. Evidente il calo di concentrazione nel corso della partita. Scende l'Italia, sale la Francia, la corsa passa dagli ottavi. La Finlandia sulla strada azzurra.