Volley - Superlega 2015: CMC Romagna

Il nostro avvicinamento al prossimo campionato di volley maschile ci porta questa sera in casa della CMC Romagna. Un occhio al mercato e alle mosse operate per fronteggiare con costrutto la nuova stagione.

Waldo Kantor è il nuovo allenatore della CMC Romagna. Da molti anni allenatore e docente per la Federazione Argentina, Kantor ha ricoperto anche, dal 1999 al 2003, il prestigioso incarico di Assessore allo Sport della Città di Buenos Aires e nei due anni successivi è stato Ambasciatore Sportivo della Città di Buenos Aires.

In Cabina di regia arriva il palleggiatore argentino Maximiliano Cavanna, che ha militato soprattutto in squadre argentine e ha fatto parte della sua nazionale. Ricardo Perini de Aviz è il secondo nel ruolo. In posto quattro volti nuovi: Maarte Van Garderen, un giovane giocatore olandese, e Dore Della Lunga, giocatore molto esperto, con un'ottima attitudine in ricezione (carriera la sua costellata da successi, profilo quindi utile per i compagni). Conferme per il martello Greco Rafail Koumentakis, considerato una delle maggiori promesse del volley continentale, e per lo schiacciatore Enrico Guarienti Zappoli.

A difendere la seconda linea, ancora Andrea Bari e Riccardo Goi , il primo libero molto forte che ha indossato la maglia azzurra e quella prestigiosa di Trento, il secondo giocatore in crescita che si sta mettendo il luce "sfruttando" l'esempio del navigato compagno. Arriva un importante conferma al centro, quella di Stefano Mengozzi, giocatore abile sia a muro che in attacco. Alberto Polo giunge in prestito da Trento, lo scorso anno ha disputato la serie A2 con Potenza Picena, con cui ha conquistato una storica promozione. Il ragazzo è nel giro della nazionale juniores. Un'altra conferma è quella di Fabio Ricci. Due colpi di rilievo, infine, sono Maurice Armando Torres e Hidde Boswinkel. Il primo arriva dalla Superlega, ma è nato a Ponce, in Portorico. Il nuovo opposto in Puglia ha giocato 16 partite realizzando in tutto 300 punti, con 25 ace e 27 muri. Invece, Hidde Boswinkel è un giocatore olandese fisicamente prestante e con un talento da plasmare.