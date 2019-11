Volley, A1 femminile - La seconda giornata. Nuovo big match per Bergamo: arriva la Pomì

Mancano poche ore alla seconda giornata del Campionato Italiano 2015/2016 di Serie A1. Come nella prima uscita ufficiale, anche nel prossimo weekend un solo scontro diretto. A essere protagonista sarà ancora una volta la Foppapedretti Bergamo: il PalaNorda ospiterà infatti le tricolori della Pomì Casalmaggiore. Nella prima giornata Bergamo ha dovuto cedere l'intera posta in palio alle pantere dell'Imoco Conegliano, mentre la Pomì ha battuto agilmente le neopromosse del Vicenza: voglia di rivincita da una parte della rete, desiderio di conferma dall'altra. La partita verrà anche impreziosita da due ex di lusso: per la Foppa gioca infatti Alessia Gennari, mentre a Casalmaggiore è arrivata Francesca Piccinini. Gli attacchi delle due schiacciatrici uniti alle magie di Lo Bianco e alle difese di Sirressi e Cardullo ci daranno un altro assaggio dell'altissimo livello di questa nuova stagione. A voler fare un pronostico, si potrebbe dare Casalamaggiore come maggiormente pronta a partite di questo calibro. Il PalaNorda, però, sa fare la differenza: i tifosi orobici hanno visto la storia della pallavolo italiana e europea sfilare su quel parquet e il calore del palazzetto ha saputo portare a Bergamo ben più di un successo importante. Non vi resta che rimanere incollati alla tv: la partita sarà trasmessa in diretta da RaiSport oggi alle ore 18.15.

Sugli tutti gli altri campi, invece, le partite vedranno opporsi una prima della classe contro una squadra che tenta il colpaccio. I pronostici sembrano quindi più scontati, ma le società meno attrezzate hanno tutta l'intenzione di vendere cara la pelle.

L'Igor Gorgonzola Novara avrà l'onore di assistere in casa propria all'esordio in serie A1 delle giovanissime del Club Italia; a Busto Arisizio arriva il neopromosso Bolzano per quella che potrebbe essere la giusta occasione per le farfalle di rimediare alla sconfitta contro Scandicci; Montichiari ospiterà al PalaGeorge la forte LiuJo Modena per una sfida che si preannuncia difficilissima; stessa sorte anche per Il Bisonte Firenze che dovrà vedersela contro Piacenza. Di riposto, in questo secondo turno, sarà la Savino Del Bene Scandicci.