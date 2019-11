18 Bandiere per una Marciagranparadiso Rossignol Race formato famiglia

Ultimi giorni di gennaio, ultime ore di attesa per una “prima” di grande prestigio. A Cogne, in Valle d’Aosta si respira il clima dell’attesa dei grandi eventi internazionali. Dopo aver ospitato in svariate occasioni la Coppa del Mondo di sci di fondo, i cogneins sono pronti al battesimo più importante per la “loro” gara: la Marciagranparadiso Rossignol Race spegnerà infatti la sua prima candelina in seno al circuito Euroloppet. Dal fronte organizzativo le notizie sono ottime con un continuo crescendo di iscrizioni e soprattutto di nazioni rappresentate: al momento le bandiere che sfileranno nel prato di S.Orso sono ben 18, record assoluto della manifestazione.

A livello di innevamento, attualmente la pista è completamente battuta ed è in condizioni eccellenti, nonostante le temperature siano in costante rialzo nelle ultime ore. Come nella migliore della tradizione della Marcia, il format di gara sarà lo spettacolare Mass-Start, nella parte bassa del prato si S.Orso. Due le gare per gli adulti (partenza ore 10), entrambe con due opzioni, light di 25 km e lunga da 45 km, suddivise in due giornate: al venerdì spazio allo skating, mentre gli amanti del classico scenderanno in pista domenica. L’edizione 2016 si preannuncia ottimale soprattutto per le famiglie, con l’opportunità di vivere lo sci di fondo dal venerdi alla domenica, con il piacevole intermezzo della gara riservata ai più giovani. Sabato 6 febbraio, infatti, ecco spazio ai campioncini degli sci stretti con l’edizione 2016 della Mini Marcia (costo iscrizione 8 euro) con una serie di gare che si svolgeranno per tutte le categorie sulla pista Prati di S. Orso con la formula della partenza Mass Start e in Tecnica Classica con il seguente programma:

ore 12:15 - Baby Sprint F Km 1,0 TC MS

ore 12:30 - Baby Sprint M Km 1,0 TC MS

ore 12:45 - Baby F Km 1,5 TC MS

ore 13:00 - Baby M Km 1,5 TC MS

ore 13:15 - Cuccioli F Km 2,5 TC MS

ore 13:30 - Cuccioli M Km 2,5 TC MS

ore 13:45 - Ragazzi F Km 4,0 TC MS

ore 14:00 – Ragazzi M Km 5,0 TC MS

ore 14:15 - Allievi F Km 5,0 TC MS

ore 14:30 - Allievi M Km 7,5 TC MS

Il pacco gara per la Mini-Marciagranparadiso sarà un originalissimo e ambitissimo giocattolo “Toys”, grazie all’iniziativa del Signor Luca Gualini. Ad ogni partecipante di ciascuna delle gare in programma verrà inoltre consegnato un biglietto della Lotteria Rossignol con premi di alto livello tecnico, (biglietti che potranno essere comunque acquistati sino ai giorni di gara in zona partenza-arrivo e in numerose attività del paese al prezzo di euro 5,00).

Per le iscrizioni è sufficiente cliccare sul nuovo sito ufficiale all’indirizzo http://www.marciagranparadiso.it

Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina facebook Marcia Gran Paradiso, sulla pagina twitter @MGranparadiso con due hashtag ufficiali: #marciagranparadiso e #MGP2016.