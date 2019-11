Gli azzurri, i favoriti e il programma di Boxing a Rio 2016

La spedizione del pugilato azzurro arriva a Rio con ambizioni e primati già conquistati. Saranno 7 i pugili che proveranno scrivere nuove pagine di storia in una disciplina che ha da sempre riservato grandi soddisfazioni al tricolore. Clemente Russo disputerà la sua quarta Olimpiade e dentro e fuori dal ring ha saputo costruire un personaggio che - piace o non piace - è sicuramente tra i più noti tra gli atleti azzurri.Carmine Tommasone sarà il primo professionista a tentare di affiancare al titolo Europeo dei pesi piuma una medaglia olimpica; Irma Testa sarà invece la prima donna pugile italiana a combattere in un'Olimpiade. Completano i magnifici sette Valentino Manfredonia, il primo a staccare il pass, Vincenzo Mangiacapre e Manuel Cappai, entrambi allaseconda Olimpiade, e Guido Vianello, che coltiva un sogno chiamato Roma 2024.

Clemente Russo

A 34 anni, il pugile di Caserta è alla ricerca della consacrazione. Oltre 200 match disputati in carriera (179 vittorie, 37 sconfitte e 3 pari), Russo ha conquistato l'argento ai Giochi di Pechino, dove umiliò l'attuale campione dei Massimi WBC, Deontay Wilder, e a quelli di Londra, dove si arrese ad Oleksandr Usyk. Il palmares di Russo include anche due ori ai Mondiali (2007 e 2013), un oro (2005) e un argento (2007) ai campionati europei e due ori (2005 e 2009) ai Giochi del Mediterraneo. Ha inoltre partecipato alle Olimpiadi di Atene (fu sconfitto agli ottavi da Andre Ward, che vinse l'oro ed è attualmente tra i 3 migliori pugili pound for pound), ad altre 3 edizioni dei Mondiali e a un'altra degli Europei. Dopo Atene, è stato spesso protagonista in TV e per qualche tempo si è parlato di un passaggio nei Pro sotto l'egida di Don King. Non se ne è fatto nulla (per sua sportiva fortuna) e a Rio Russo cercherà di conquistare l'oro che gli permetterà di entrare nella storia del pugilato olimpico.

Carmine Tommasone

Con 15 match tra i pro, con tanto di titolo Europeo dei pesi piuma conquistato a settembre del 2015, dopo quello italiano raggiunto un anno prima, "Carmine Mr Wolf" Tommasone è il primo pugile italiano a disputare da professinista un'Olimpiade. Il pugile avellinese ha sfruttato la controversa decisione dell'AIBA di aprire i giochi ai pro e l'8 luglio ha strappato il pass al torneo di qualificazione di Vargas, in Venezuela, dopo tre duri match. L'irpino raggiunge quel traguardo che gli era sfuggito di un soffio8 anni fa, quando dopo aver mancato la qualificazione a Pechino aveva pensato - prima di passare tra i pro - di lasciare lo sport. Disputando l'Olimpiade, Tommasone verrà probabilmente escluso dalle graduatorie di alcune sigle professionistiche, ma il sogno di una medaglia fa svanire ogni intoppo pseudo - burocratico.

Valentino Manfredonia

Il Tyson del Vesuvio ('O Taisòn) è nato nel 1989 a Jaboatao, vicino Recife, ed è stato adottato piccolissimo da una famiglia di Pianura. E' stato il primo a ottenere la qualificazione (a metà 2015) dovendo poirinunciare ai Mondiali per operarsi alla spalla sinistra. Inizia a fare pugilato per perdere peso (pare che a 10 anni pesasse 115 chili) e, dopo qualche tentennamento anche per via della solita spalla malandata, fa sul serio vincendo i campionati italiani. Somiglia a Tyson, si ispira ad Alì, cerca la gloria nel paese in cui è nato con Napoli nella testa e nel cuore, sperando di fare come un altro napoletano, Oliva, a Mosca '80.

Vincenzo Mangiacapre

27enne di Marciasine, in provincia di Caserta, arriva a Rio con al collo il bronzo conquistato a Londra (impresa seguita da Vavel ).nei superleggeri. Ha combattuto anche 3 match, vinti, nelle World Series (arrivando a 74 kg) e a Rio punta decisamente a una medaglia. Mangiacapre ha le idee chiare anche sul futuro, che si chiama professionismo: ha già dichiarato che andrà negli States,a cercare soldi e gloria alla corte di Bob Arum.

Manuel Cappai

24 anni, nato a Cagliari, Cappai è figlio di Fabrizio, campione italiano dei pesi piuma che fallì l'assalto al titolo mondiale pochi mesi prima della nascita di Manuel

A Londra 2012 diviene il più giovane pugile italiano a partecipare a un torneo a 5 cerchi, ma viene eliminato al primo turno. Nel 2014 subisce un anno di stop per non aver segnalato alla Procura antidopingl luogo di permanenza in tre occasioni. Ottiene la qualificazione a Rio nel torneo di Samsun, in Turchia. Nella sua categoria ci sono pugili che godono di maggiori credenziali, il sardo proverà a essere l'outsider.

Guido Vianello

Combatte nella categoria che è stata di Cammarelle e prima ancora di Vidoz...La pesante eredità non spaventa Vianello, 22enne romano che a 15 anni, quasi per caso, lasciò lo sport di famiglia - il tennis - appassionandosi alla noble art. Dopo aver conquistato l'argento ai Campionati dell'Unione Europea del 2014, Rio sarà il suo primo grande appuntamento, ma nella sua testa ha già fatto capolino un sogno: vincere l'oro tra 8 anni, a casa sua!

Irma Testa

19 anni il prossimo dicembre, la campana avrà l'onore di essere la prima pugile a rappresentera il tricolore alle Olimpiadi. Nella sua ancor breve carriera ha conquistato l'argento alle Olimpiadi giovanili del 2014 e, non ancora maggiorenne, l'oro ai Mondiali femminili juniores del 2015.

Ecco i favoriti delle 10 categorie maschili.

Pesi mosca leggeri 49 kg

Il cubano Joahnys Argilagos è il campione del mondo in carica; il russo Vasily Yegorov, argento iridato, ha vinto il titolo europeo. L'irlandese Paddy Barnes cercherà la terza medaglia olimpica consecutiva.

Pesi mosca 52 kg

Tanti i contendenti alle medaglie: si parte con il campione del mondo ed europeo Elvin Mamishzada, azero; attenzione al cubano Yosvany Veitia, un bronzo e un argento ai mondiali, e all'esperto russo Misha Aloyan, bronzo a Londra e iridato nel 2011 e nel 2013.

Pesi gallo 56 kg

A 18 anni, il cubano Robeisy Ramirez vinse l'oro a Londra nei 52 kg; ci riprova nella categoria superiore, dove dovrà guardarsi dall'irlandese Michael Conlan, bronzo nel 2012, e dal russo Vladimir Nikitin.

Pesi leggeri 60 kg

Il 3 volte campione del mondo Lazaro Alvarez, cubano bronzo a Londra nei pesi gallo, è il gran favorito della categoria. Il nostro Tommasone e l'argento agli ultimi mondiali, l'azero Selimov, proveranno a sbarrargli la strada.

Pesi superleggeri 64 kg

L'oro degli ultimi mondiali, il russo Vitaly Dunaytsev, ha i favori dei pronostici. Il cubano Yasniel Toledo è stato tra i protagonisti della vittoria dei Cuba Domadores nella WSB.

Pesi Welter 69 kg

Vincenzo Mangiacapre, nella sua corsa alle medaglie, dovrà vedersela col campione del mondo Mohammed Rabii, marocchino, e con l'oro dei superleggeri 2012 Roniel Iglesias.

Pesi medi 75 kg

L'ennesimo cubano candidato all'oro è Arlen Lopez, anche lui protagonista nella WSB. Speranze di medaglia per l'uzbeko Melikuziev e il russo Chebotarev.

Pesi mediomassimi 81 kg

Anche qui, a farla da padrone dovrebbe essere un cubano, Julio Cesar La Cruz, tre volte campione del mondo e amaro argento a Londra. Un kazako, Niyazymbetov, e un irlandese, Ward, sulla sua strada. Ruolo da outsider per il nostro Manfredonia.

Pesi massimi 91 kg

Clemente Russo è il gran favorito. Tatanka avrà come principali ostacoli il cubano Savon, il kazako Levit e il russo Tishchenko.

Pesi supermassimi +91 kg

Guido Vianello farà esperienza in una categoria in cui i grandi favoriti sono il campione iridato Yoka, francese, l'azero Majidov e il kazako Dychko, entrambi bronzo a Londra dietro Anthony Joshua e Roberto Cammarelle.

Di seguito, il calendario dei tornei di pugilato che partiranno sabato 6 agoto.

SABATO 6 AGOSTO

16.00 60kg, primo turno

16.00 81kg, primo turno

16.00 91kg, primo turno

22.00 60kg, primo turno

22.00 81kg, primo turno

22.00 91kg, primo turno

DOMENICA 7 AGOSTO

16.00 49kg, primo turno

16.00 81kg, primo turno

16.00 91kg, primo turno

22.00 49kg, primo turno

22.00 81kg, primo turno

22.00 91kg, primo turno

LUNEDÌ 8 AGOSTO

16.00 69kg, primo turno

16.00 75kg, primo turno

22.00 69kg, primo turno

22.00 75kg, primo turno

MARTEDÌ 9 AGOSTO

16.00 60kg, primo turno

16.00 75kg, primo turno

16.00 +91kg, primo turno

22.00 60kg, primo turno

22.00 75kg, primo turno

22.00 +91kg, primo turno

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO

16.00 49kg, quarti di finale

16.00 56kg, primo turno

16.00 64kg, primo turno

16.00 81kg, primo turno

16.00 91kg, quarti di finale

22.00 49kg, quarti di finale

22.00 56kg, primo turno

22.00 64kg, primo turno

22.00 81kg, primo turno

22.00 91kg, quarti di finale

GIOVEDÌ 11 AGOSTO

16.00 56kg, primo turno

16.00 64kg, primo turno

16.00 69kg, primo turno

16.00 81kg, primo turno

22.00 56kg, primo turno

22.00 64kg, primo turno

22.00 69kg, primo turno

22.00 81kg, primo turno

VENERDÌ 12 AGOSTO

16.00 49kg, semifinali

16.00 60kg, quarti di finale

16.00 75kg, primo turno

22.00 49kg, semifinali

22.00 60kg, quarti di finale

22.00 75kg, primo turno

SABATO 13 AGOSTO

16.00 52kg, primo turno

16.00 69kg, quarti di finale

16.00 91kg, semifinali

16.00 +91kg, primo turno

22.00 52kg, primo turno

22.00 69kg, quarti di finale

22.00 91kg, semifinali

22.00 +91kg, primo turno

DOMENICA 14 AGOSTO

16.00 49kg, finale per l’oro

16.00 56kg, primo turno

16.00 60kg, semifinali

16.00 65kg, primo turno

16.00 81kg, quarti di finale

22.00 56kg, primo turno

22.00 60kg, semifinali

22.00 65kg, primo turno

22.00 81kg, quarti di finale

LUNEDÌ 15 AGOSTO

16.00 52kg, primo turno

16.00 69kg, semifinali

16.00 75kg, primo turno

22.00 52kg, primo turno

22.00 69kg, semifinali

22.00 75kg, primo turno

22.00 91kg, finale per l’oro

MARTEDÌ 16 AGOSTO

16.00 56kg, quarti di finale

16.00 64kg, primo turno

16.00 81kg, semifinali

16.00 +91kg, quarti di finale

22.00 56kg, quarti di finale

22.00– 60kg, finale per l’oro

22.00 64kg, primo turno

22.00 81kg, semifinali

22.00 +91kg, quarti di finale

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO

19.00 52kg, quarti di finale

19.00 69kg, finale per l’oro

GIOVEDÌ 18 AGOSTO

19.00 56kg, semifinali

19.00 75kg, semifinali

19.00 81kg, finale per l’oro

VENERDÌ 19 AGOSTO

19.00 52kg, semifinali

19.00 64kg, semifinali

19.00 +91kg, semifinali

SABATO 20 AGOSTO

19.00 56kg, finale per l’oro

19.00 75kg, finale per l’oro

DOMENICA 21 AGOSTO

19.00 52kg, finale per l’oro

19.00 64kg, finale per l’oro

19.00 +91kg, finale per l’oro