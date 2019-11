Rio 2016: 3 team italiani a caccia della prima medaglia olimpica nel beach volley

Tre le coppie italiane che rappresenteranno l'Italia a Rio 2016. Nel tabellone maschile si sono qualificate due squadre, Nicolai/Lupo e Ranghieri/Carambula, nella parte femminile invece si presenteranno Menegatti/Giombini.





CAMPIONI EUROPEI ALL'ATTACCO

La prima coppia formata Paolo Nicolai e Daniele Lupo andrà a caccia di una difficile medaglia. Il team campione di Europa, fresco del titolo vinto a Bienne, è la classica squadra che si esalta negli eventi che contano. Già iridati nel 2014 a Quartu Sant'Elena, si sono confermati in questa stagione ribaltando i pronostici e finalizzando una settimana perfetta. Entrati con il seed 6, hanno passato il girone al primo posto con una gara d'anticipo. Ai quarti di finale non hanno avuto problemi a sbarazzarsi in due set dei spagnoli Herrera/Gavira. In semifinale l'impresa pareva impossibile, infatti ad attenderli si presentavano Brouwer/Meeuwsen, teste di serie numero 2, che nel precedente round avevano battuto i principali favoriti Nummerdor/Varenhorst in uno scontro fraticida. Gli italiani però dopo aver perso malamente il primo set, hanno ribaltato la sfida imponendosi al tie break e guadagnandosi l'accesso alla finale contro i russi Semenov/Krasilnikov. Con una prova di grande cuore si sono imposti 2-1 salendo sul gradino più alto del podio.

Nel ranking 2016 occupano la posizione numero 20. Ad attenderli a Rio ci saranno nel girone iniziale Phil Dalhausser e Nick Lucena. Il primo nel 2008 fu campione olimpico a Pechino in coppia con Todd Rogers. Attualmente occupano la prima posizione al mondo nel ranking 2016. Difficile sarà battere gli americani, considerati super favoriti per il podio, ma una buona partenza potrebbe rimescolare le carte. La vera sfida per il secondo posto sarà disputata contro il duo messicano Juan Virgen e Lombardo Ontiveros. Qualificati grazie all'ultimo posto assegnato con il ranking (17° ndr), sono però reduci da una stagione eccezionale, nella quale hanno conquistato quasi tutti i punti necessari per la qualificazione olimpica. Occupano infatti la posizione numero 5 del ranking 2016. Chiude il girone la coppia tunisina composta da Choaib Belhaj e Mohamed Naceur. I due sono qualificati in quanto campioni di Africa, ma in stagione non hanno raccolto punti nel WT e di conseguenza entrano nel tabellone di Rio 2016 da non classificati. A Londra 2012 conquistarono il quinto posto, riusciranno a migliorarsi o perlomeno a confermare il piazzamento?



GLI ESORDIENTI CHE INSEGUONO UNA MEDAGLIA

La seconda coppia italiana nel tabellone maschile sarà composta da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Assenti al campionato europeo per un infortunio, cercheranno di dire la loro, forti del secondo posto che attualmente ricoprono nel ranking 2015/2016, proprio alle spalle di Lucena e Dalhausser che affronteranno gli altri italiani. Potrebbero essere la grande sorpresa della competizione, visti gli ottimi risultati stagionali e la temibile sky ball, di cui Carambula è il principale esecutore.

Ad attenderli ci saranno i numeri 8° del ranking mondiale, ma principali favoriti della competizione: i padroni di casa Alison Cerutti e Bruno Schmidt. I brasiliani si trovano solamente in ottava posizione perchè hanno partecipato a soli 7 tornei, raccogliendo 4010 punti (basti pensare che in 14 tornei Ranghieri e Carambula hanno raccolto 5060 punti, solo 1050 in più disputando il doppio delle competizioni). Alison Cerutti ha vinto l'argento olimpico a Londra 2012, in compagnia di Emanuel Rego. L'ostacolo sembra insormontabile, ma almeno grazie a questo sorteggio gli italiani non potranno incontrare nuovamente i brasiliani prima della finale. La seconda squadra del girone è composta dagli austriaci Clemens Doppler e Alexander Horst. I due occupano la 25° posizione nel ranking stagionale e nell'ultimo periodo i risultati son stati pessimi. Non dovrebbero per cui creare troppi problemi agli italiani. L'ultima squadra componente il gruppo è la coppia canadese Josh Binstock e Sam Schachter. I due occupano la posizione n° 22 del ranking mondiale e potrebbero dar più filo da torcere rispetto agli austriaci.



GRUPPI DEL TORNEO MASCHILE

Pool A - Alison Cerutti / Bruno Schmidt (8 - Brasile); Adrian Carambula / Alex Ranghieri (2 - Italia); Clemens Doppler / Alexander Horst (25 - Austria); Josh Binstock / Sam Schachter (22 - Canada).

Pool B - Alexander Brouwer / Robert Meeuwsen (13 - Olanda); Piotr Kantor / Bartosz Losiak (3 - Polonia); Markus Bockermann / Lars Fluggen (14 - Germania); Nikita Liamin / Dimitri Barsouk (39 - Russia).

Pool C - Phil Dalhausser / Nick Lucena (1 - USA); Daniele Lupo / Paolo Nicolai (20 - Italia); Lombardo Ontiveros / Juan Virgen (5 - Messico); Choaib Belhaj / Mohamed Naceur (NC - Tunisia).

Pool D - Evandro Goncalves Oliveira Junior / Pedro Solberg (9 - Brasile); Aleksandrs Samoilovs / Janis Smedins (4 - Lettonia); Ben Saxton / Chaim Schalk (11 - Canada); Nivaldo Diaz / Sergio Gonzalez (NC - Cuba).

Pool E - Reinder Nummerdor / Christiaan Varenhorst (19 - Olanda); Viacheslav Krasilnikov / Konstantin Semenov (23 - Russia); Grzegorz Fijalek / Mariusz Prudel (12 - Polonia); Esteban Grimalt / Marco Grimalt (27 - Cile).

Pool F - Jacob Gibb / Casey Patterson (7 - USA); Adrian Gavira / Pablo Herrera (10 - Spain); Alexander Huber / Robin Seidl (30 - Austria); Jefferson Pereira / Cherif Younousse (NC - Qatar).



Ricordiamo la formula che caratterizzerà il torneo. Si qualificano le prime due di ogni girone e le due migliori terze, mentre le altre quattro terze competono in un turno lucky loser per guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale.

LE NOSTRE RAGAZZE

La coppia femminile composta da Marta Menegatti e Laura Giombini è una delle coppie outsider, accreditate come mine vaganti. La positività ad uno steroide di Viktoria Orsi Toth complica le cose, rivoluziona, all'alba di Rio, una squadra da medaglia. Difficile, con un cambio inatteso, sognare in grande.

Il girone è sicuramente abbordabile. Dovranno affrontare la loro bestia nera, la coppia tedesca numero 1 al mondo composta da Laura Ludwig e Kira Walkenhorst, che però grazie al sistema degli incroci non rivedranno presto. Le altre due squadre però non dovrebbero creare grandi grattacapi. Ad aspettarle ci saranno la coppia canadese numero 36 del ranking Jamie Broder / Kristina Valjas e il team campione d'Africa composto da Doaa Elghobashy / Nada Meawad, che però non ha preso parte a tornei WT e per cui entra da non classificato.



Marta Menegatti a Londra 2012 arrivò ai quarti di finale con la ex compagna Greta Cicolari (che a lungo ha cercato di qualificarsi per queste olimpiadi dopo l'epurazione decisa dalla federazione, ma senza successo), difficile pensare in un miglioramento del risultato visti i fatti recenti.



GRUPPI DEL TORNEO FEMMINILE

Pool A - Talita Da Rocha Antunes / Larissa Franca Maestrini (5 - Brasile); Monika Brzostek / Kinga Kolosinska (21 - Polonia); Lauren Fendrick / Brooke Sweat (19 - USA); Evgenia Ukolova / Ekaterina Birlova (26 - Russia).

Pool B - Agatha Bednarczuk / Barbara Seixas De Freitas (17 - Brasile); Elsa Baquerizo / Liliana Fernandez (10 - Spagna); Ana Gallay / Georgina Klug (11 - Argentina); Barbora Hermannova / Marketa Slukova (20 - Repubblica Ceca).

Pool C - April Ross / Kerri Walsh Jennings (2 - USA); Isabelle Forrer / Anouk Verge-Depre (9 - Svizzera); Fan Wang / Yuan Yue (21 - Cina); Mariafe Artacho / Nicole Laird (58 - Australia).

Pool D - Laura Ludwig / Kira Walkenhorst (1 - Germania); Marta Menegatti / Laura Giombini (6 - Italia); Jamie Broder / Kristina Valjas (36 - Canada); Doaa Elghobashy / Nada Meawad (NC - Egitto).

Pool E - Heather Bansley / Sarah Pavan (15 - Canada); Karla Borger / Britta Buthe (7 - Germania); Joana Heidrich / Nadine Zumkehr (14 - Svizzera); Jantine van der Vlist / Sophie van Gestel (31 - Olanda).

Pool F - Madeleine Meppelink / Marleen Van Iersel (13 - Olanda); Louise Bawden / Taliqua Clancy (37 - Australia); Karen Cope Charles / Nathalia Alfaro (71 - Costa Rica); Norisbeth Agudo / Olaya Pazo (140 - Venezuela).





ALBO D'ORO E FAVORITI

Al maschile (così come al femminile) la sfida per l'oro sarà tra una coppia brasiliana e una americana. Non ci saranno gli iridati in carica Brink / Reckermann, ritiratisi dopo l'oro vinto. Favoriti d'obbligo i padroni di casa Alison Cerutti (argento a Londra 2012) e Bruno Schmidt, che sfideranno il duo italiano Ranghieri / Carambula nel girone iniziale. A contrapporsi ci saranno Phil Dalhausser (oro a Pechino 2008) e Nick Lucena, attuali numeri 1 del ranking mondiale. La lotta per le medaglie però è molto aperta con le due coppie olandesi Nummerdor / Varenhorst e Brouwer / Meeuwsen, la seconda coppia brasiliana Pedro / Evandro e il team lettone Samoilovs e Smedins pronti a fare uno sgarbo ai favoriti. Da non sottovalutare anche le due coppie italiane Lupo / Nicolai e Ranghieri / Carambula e le due polacche Prudel / Fijalek e Losiak / Kantor.

Al femminile la favorita d'obbligo è la coppia americana composta da Kerry Walsh Jennings, vincitrice degli ultimi tre ori olimpici a Atene, Pechino e Londra in compagnia di Misty May-Treanor (ritiratasi dopo Londra), e l'argento olimpico di Londra April Ross. Le principali rivali saranno le padrone di casa Talita Da Rocha Antunes e Larissa Franca Maestrini. Per entrambe è quasi una rivincita visto che Larissa ha vinto il bronzo a Londra 2012, dopo essere stata eliminata in semifinale da April Ross, mentre nel 2008 a Pechino Talita fu eliminata in semifinale da Kerry Walsh e successivamente perse la finale per il terzo posto.

Da non sottovalutare anche la seconda coppia brasiliana Agatha Bednarczuk / Barbara Seixas De Freitas e la coppia tedesca numero 1 al mondo Laura Ludwig e Kira Walkenhorst. Possibili outsider saranno la coppia canadese Bansley / Pavan, la seconda squadra tedesca Borger / Buthe e le olandesi Meppelink / Van Iersel.

PROGRAMMA

I primi 6 giorni (dal 5 al 8 agosto) saranno dedicati esclusivamente alla fase a gironi. Dal 12 in poi inizierà la fase eliminatoria che culminerà il 17 e 18 agosto con le finali per oro e bronzo.

Ecco il programma delle tre coppie italiane per quanto riguarda la fase a gironi:



6 Agosto

Carambula / Ranghieri - Doppler / Horst

7 Agosto

Nicolai / Lupo - Virgen / Ontiveros

Menegatti / Giombini - Broder / Valjas

8 Agosto

Carambula / Ranghieri - Binstock /Schachter

9 Agosto

Menegatti / Giombini - Elgobashy / Meawad

Nicolai / Lupo - Naceur / Belhaj

10 Agosto

Carambula / Ranghieri - Alison / Schmidt

11 Agosto

Nicolai / Lupo - Dalhausser / Lucena

Menegatti / Giombini - Ludwig / Walkenhorst