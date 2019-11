Diretta Rio 2016 - Diretta ciclismo su pista: la Cina è d'oro nella velocità a squadre femminile, Gran Bretagna d'oro nell'inseguimento a squadre maschile

23:56 Si chiude qua il programma della seconda giornata del ciclismo su pista, un caloroso saluto da Nico Silvestri e dalla Redazione di Vavel Italia. Buona serata e buon proseguimento di Olimpiadi, rimanete connessi con noi.

23:52 Incredibile finale in questo inseguimento, i treni si sfaldano, l'Australia resiste fino a 500 metri dall'arrivo ma poi trionfa la Gran Bretagna che sigla il nuovo record del mondo, battendo il precedente siglato in semifinale e rischiando di scendere sotto i 3 minuti e 50.

23:48 Partita la finale per la medaglia d'oro tra Gran Bretagna e Australia.

23:45 Medaglia di bronzo per la Danimarca, che batte agevolmente la Nuova Zelanda, mai realmente in partita.

23:43 Finale per il bronzo tra Danimarca e Nuova Zelanda.

23:35 Finale quinto posto tra Italia e Germania. Vince la Germania, l'Italia sbaglia un cambio con Ganna e rimane in 3 a 1500 m dalla fine, i ragazzi poi si sfaldano concludendo la loro olimpiade al sesto posto, comunque applausi per loro.

23:33 Svizzera facilmente davanti alla Cina, che conclude per cui all'ottavo posto.

23:32 Finali inseguimento a squadre maschile iniziate ora. Sfida per il settimo posto fra Cina e Svizzera.

23:24 Ultima batteria fra Hernando Puerta Zapata, Rafal Sarnecki ed il grande favorito Francois Pervis. Sarnecki sorprende Pervis lanciando la volata lunga, Puerta Zapata ne approfitta e beffa il polacco negli ultimi metri. Pervis viene sorpreso come un principiante nonostante sia il detentore del record mondiale in questa disciplina.

23:22 Seconda batteria tra Damian Zielinski, Pavel Kelemen e Patrick Constable. Vince l'australiano che batte per pochi millesimi il polacco Zielinski, mentre il ceco Kelemen è più indietro. Constable agli ottavi di finale.

23:19 Prima batteria di ripescaggio tra Maximilian Levy, Njisane Phillip e Edward Dawkins.

Maximilian Levy vince ed accede agli ottavi, finisce qua l'avventura di Phillip e Dawkins.

23:13 Medaglia d'oro in scioltezza per la Cina, che bissa la vittoria di Londra 2012. Argento per la Russia e bronzo per la Germania.

23:11 Nel frattempo finale per il bronzo per la velocità a squadre femminile. La Germania batte per 11 millesimi l'Australia e conquista la medaglia di bronzo. Ora ci sarà la finale per l'oro tra Cina e Russia.

23:09 Ora sarà la volta dei 3 ripescaggi, che decreteranno gli ultimi tre dei dodici che prenderanno parte al prossimo turno.

23:07 Ultimo scontro diretto tra Sam Webster e Edward Dawkins. Il primo neo zelandese elimina il compagno, che sarà costretto ai ripescaggi.

23:04 Jeffrey Hoogland - Francois Pervis. L'olandese elimina a sorpresa il francese detentore del record del mondo, che sarà costretto ai ripescaggi per cercare di passare il turno.

23:01 Damian Zielinski - Joachim Eilers. Vince il tedesco un bel sprint contro il polacco e si qualifica al prossimo round.

22:58 Njisahe Phillip - Xu Chao. Grave errore tattico del corridore di Trinidad e Tobago che approccia malissimo la volata finale e si fa battere dal meno quotato Xu Chao, che aveva fatto un peggio tempo in precedenza.

22:56 Gregory Baugè in assoluto controllo su Pavel Kelemen. Prende la volata in testa e vince senza problemi.

22:51 Denis Dmitriev - Rafal Sarnecki. Imbarazzante semplicità di Dmitriev che vince questo scontro di millesimi ma smettendo quasi di pedalare dall'ultima curva.

22:48 Matthew Glazer - Hernando Puerta Zapata. Passa l'australiano, faticando probabilmente più del dovuto, ma sorpassando nell'ultimo rettilineo il colombiano.

22:45 Callum Skinner - Patrick Constable. Il primo decide di prendere in testa la batteria e fa bene, vincendo facilmente lo scontro diretto.

22:43 Sedicesimi di finale della velocità: Maximilian Levy - Jason Kenny. Vince il britannico Jason Kenny, mentre l'avversario va al ripescaggio.

22:38 31:928 record del mondo della Cina, che va nella finale per l'oro senza problemi. Spagna che va pianissimo per cui la finale per il bronzo sarà Germania contro Australia.

22:36 La Russia batte il Canada e si qualifica per la finale per l'oro. Germania qualificata almeno per la finale per il bronzo, visto che ha il secondo tempo di serata.

22:32 Tocca alla Russia contro il Canada ora.

22:32 La Germania batte la Francia.

22:31 Tocca alla team sprint femminile ora.

22:25 Record del mondo della Gran Bretagna con 3:50:570. Nuova Zelanda che beffa per questione di millesimi l'Italia, penalizzata dal sorpasso che l'Italia ha dovuto effettuare sulla Cina.

22:24 Dominio della Gran Bretagna, che ha distanziato tantissimo la Nuova Zelanda.

22:22 Partite Gran Bretagna e Nuova Zelanda.

22:19 Hansen micidiale per la Danimarca, ma i suoi compagni non riescono a tener il ritmo e rimangono attardati. Per cui per 113 millesimi l'Australia vola alla finale per l'oro, Danimarca comunque alla finale per il bronzo visto il miglior tempo rispetto all'Italia.

22:16 Prima semifinale per Danimarca e Australia.

22:13 3:55:724 per l'Italia che fa il record italiano e miglior tempo per ora, potrebbero qualificarsi per la finale per il bronzo. Cinesi pessimi che hanno anche ostacolato l'Italia nel finale, poteva guadagnare ancora qualche centesimo probabilmente l'Italia.

22:12 Italia che doppia la Cina.

22:09 Tocca all'Italia ora, che si confronterà con la Cina.

22:08 Ricordiamo la formula del torneo, le migliori quattro formazioni delle qualificazioni si giocano la finale per l'oro in due scontri diretti. Le due perdenti più le altre 4 squadre qualificate (tra cui l'Italia) competono per la finale per il bronzo, a cui parteciperanno le due squadre con il miglior tempo.

22:08 4:03:580 per la Svizzera, 3:56:903 per la Germania che si candida per la finale terzo posto.

22:04 Primo turno dell'inseguimento maschile: Germania contro Svizzera.

22:02 Ecco la classifica finale, con i 18 qualificati alla prossima fase!





21:59 Ultimo corridore in pista, il britannico Jason Kenny: nuovo record olimpico eccezionale! 9:551 sbriciola il record stabilito dal suo compagno Callum Skinner.

21:58 Un millesimo! Tanto è mancato a Matthew Glazer per batter il primo Callum Skinner 9:704 per lui.

21:57 9:774 per il russo Denis Dmitriev che sale al secondo posto.

21:56 9:823 per il polacco Damian Zielinski che balza al quarto posto.

21:54 9:837 Per Jeffrey Hoogland quarto tempo 9:837

21:52 9:895 per Edward Dawkins

21:51 Decimo tempo con 10:010 per l'australiano Patrick Constable.

21:50 9:880 per il neo zelandese Sam Webster

21:47 Ottava posizione per il tedesco Maximilian Levy con 10.035

21:45 Parte il britannico Callum Skinner, nuovo record olimpico per lui 9:703

21:44 Il colombiano Fabian Hernando Puerta Zapata chiude in 9:981

21:42 L'atleta di Trinidad Tobago Njisane Philip si piazza a sorpresa al secondo posto con 9:813

21:41 Il polacco Rafal Sarnecki si insedia al quarto posto con 9:980

21:40 Male il giapponese Seiichiro Nakagawa con 10:241

21:39 9.898 per il francese Francois Pervis, attuale detentore del record del mondo

21:38 Chaebin Im chiude in 10:147

21:37 Secondo peggior tempo per il russo Nikita Shursin 10:418

21:37 Miglior tempo per il francese Gregory Bauge, 9:807 per lui.

21:33 Si lancia ora il corridore anche di strada Theo Bos, 10:140 per l'olandese che si piazza al quarto posto.

21:33 10:055 per Juan Peralta Gascon

21:31 Tocca al koreano Dongjin Kang, che conclude con il secondo tempo 10:092

21:29 Altro venezuelano: Hersony Canelon che conclude in 10:239, terzo tempo di serata per lui

21:28 Parte il tedesco Joachim Eilers: 9:908 miglior tempo attuale.

21:28 10:189 per il colombiano Santiago Ramirez, miglior tempo per lui

21:25 Inizia ora il venezuelano Cesar Marcano: 10:649 per lui

21:25 Tocca ora alla qualificazione della velocità maschile. Prima batteria pronta.

21:21 Parte la Cina che migliora il record olimpico con 32:305, la Russia conclude con 32:665 al secondo posto. Eliminata la Nuova Zelanda che ha fatto il peggior tempo fra le nove.

21:14 Miglior tempo per la Germania 32:673, secondo tempo per l'Australia 32:881

21:13 Partite Australia e Germania

21:11 33:189 per l'Olanda che sale in testa, 33.891 per la Spagna che si piazza al quarto posto.

21:10 Partono Olanda e Spagna.

21:05 33.625 per la Francia che balza in testa, 34:346 per la Nuova Zelanda che si piazza al terzo posto.

21:05 Partite Francia e Nuova Zelanda.

21:01 Canada in pista, 33:735 per le due atlete

20:58 Inizia ora la serata, con la qualificazione a squadre femminile!

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, delle gare della seconda giornata di programma del ciclismo su pista di Rio 2016. Da Nico Silvestri e dalla Redazione di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Giornata ricca per la pista: saranno assegnate le medaglie dell'inseguimento a squadre maschile e quelle della velocità a squadre femminile.

Previste anche le qualificazioni della velocità maschile.