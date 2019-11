Diretta Rio 2016 in Semifinali Maschili Pallavolo: Italia-Usa (3-2): Italia in finale!!!!

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Da Andrea Bugno e dalla redazione Rio di Vavel l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia!

Davvero incredibili le emozioni vissute questo pomeriggio al Maracanazinho! L'Italia risorge dagli inferi, ad un passo dalla finale per il bronzo e ribalta la sfida conquistando l'accesso per la finale! Aspettiamo stasera di conoscere il nostro avversario, con Brasile e Russia a giocarsi la semifinale!

Dopo una rimonta subita dal 21-18 nel secondo set. Dopo un terzo set perso senza scendere in campo. L'Italia si rialza nel momento più difficile, sotto nel quarto quando oramai gli Usa vedevano la finale ad un passo! Il muro di Lanza, i tre ace di Zaytsev, ed un clamoroso tie break ci consegnano la finale olimpica!

SIAMO IN FINALE! DODICI ANNI DOPO! DODICI ANNI DOPO! SIAMO IN FINALE!!! INCREDIBILE LA RIMONTA DELL'ITALIA! INCREDIBILE!

IL MUROOOOO!!! BUTI MURAAAA!!! SIAMO IN FINALE!!! SIAMO IN FINALE!!!!

NON C'E' TOCCO! NON C'E'! CINQUE MATCH POINT! CINQUE PALLE MATCH!

14-9 E' FUORI! E' FUORI L'ATTACCO DI RUSSELL! CHALLENGE USA!

13-9 COLACI!!!! PUNTO DI COLACI!!!! SEMBRAVA ACE DI HOLT! INVECE COLACI CON LA RICEZIONE SULLA RIGA!!! INCREDIBILE! NON CI CREDO!! SIAMO LI'! SIAMO LI'! DUE PUNTI!

12-9 Tocca il muro italiano sull'attacco di Anderson! Tocca Pippo! Calma e cambio palla!

12-8 JUANTORENA!!!! ACE DI JUANTORENA ALL'INCROCIO DELLE RIGHE!!! INCREDIBILE ITALIA! MENO TRE!

11-8 Out anche Sander! Di molto! Mancano quattro punti! Quattro punti lunghissimi!

10-8 Out il servizio di Giannelli. Due regali, non glieli possiamo concedere!

10-7 IL MURO AZZURRO!!! IL MURO DI GIANNELLI!!!! LA METTIAMO A TERRA DOPO UNO SCAMBIO INFINITO!!!!

9-7 Non scende la battuta di Buti! Palla leggermente lunga!

9-6 ACE DI BUTI!!!! ACE DI BUTI!!!! SCHRICCHIOLANO GLI USA!!!! SIAMO A PIU' TRE!!!!! TIME OUT USA!

8-6 ZAYTSEV!!!! ZAYTSEV!!!! CHE BATTUTA DI BUTI!!! SIAMO AVANTI!!! C'E' IL BREAK ITALIANO!!!

7-6 Juantorena!!! Italia ancora avanti! Di prima intenzione sul muro di Christenson!

6-6 Sul nastro Lanza! Non si piega e respinge la battuta dell'azzurro.

6-5 Out l'attacco di Sander! Italia avanti!

5-5 LANZA! DOPO UNA DIFESA CLAMOROSA USA SULLA PIPE DI JUANTORENA!

4-5 In rete anche la battuta forzata di Ivan!

4-4 Altro regalo di Anderson! A metà rete il servizio di Matt Anderson! Torna Ivan in battuta!

3-4 Perfetto Lee con il primo tempo! Non c'è muro!

3-3 Fuori Holt! Regalo anche degli Usa all'Italia.

2-3 Tocca il muro dell'Italia! Si accusa il muro azzurro! Gran colpo di Russell.

2-2 ZAYTSEV!!!! SEMPRE LUI! CHE ALZATA DI GIANNELLI ATTACCATA A RETE! MA CHE RICEZIONE DI JUANTO!

1-2 Errore di Giannelli in battuta! Palla in rete!

1-1 ZAYTSEV!!!! PAREGGIO ITALIA DOPO DUE TOCCHI A MURO! IL NOSTRO MURO! E' TORNATO!

0-1 Errore di Zaytsev in contrattacco! Ci siamo in difesa!

In campo per il tie break! Si gioca a quindici! Si parte! E' il momento! Buti al servizio!

Incredibile il cuore di questa nazionale! Ancora sotto di due punti, Ivan Zaytsev ci ha rialzato ancora! Tre ace di fila! Incredibile Italia!

25-22 TERZO ACE DI FILA!!!! TERZO ACE DI FILAAAAA!!! CI SIAMO!!! SIAMO AL TIE BREAK!!!! INCREDIBILE ZAYTSEV!!!! INCREDEIBILE!!!!!!

24-22 ALTRO ACE!!!! PIZZICA LA RIGA!! LA PIZZICA! RIGA ITALIANA!!! E' TRICOLORE LA RIGA DEL MARACANAZINHO!!! SET POINT ITALIA!!!!

23-23 Errore di Ivan di qualche millimetro! Challenge Italia!

23-22 ACE DI ZAYTSEV!!!! ACE DI ZAYTSEV!!! CI SIAMO ANCORA!!! CI SIAMO ANCORA!!!! ALRTO TIME OUT STATI UNITI!!!

22-22 Fuori l'attacco di Anderson!!! Siamo pari!!! Che errore di Matt Anderson!

21-22 LANZA!!! LANZA!!! IL MURO DELL'ITALIA!!!! NEL MOMENTO DECISIVO! MURATO ANDERSON! TIME OUT USA!

20-22 Buti! Siamo ancora incollati alla gara! Ancora primo tempo, muro stavolta che è out!

19-22 Russell! Cambia Christenson la scelta all'ultimo secondo, il suo opposto lo premia!

19-21 Birarelli! Il capitano ci tiene a galla!

18-21 Holt! Ace per gli Stati Uniti che vedono la finale a quattro punti!

18-20 Fuori l'attacco di Lanza! Altro scambio lunghissimo! Difendiamo bene a muro, ma non troviamo il contrattacco! Time out Blengini!

18-19 Anderson! Che palla di Matt Anderson dopo due muri dell'Italia!

18-18 Birarelli! L'urlo del capitano! Finalmente il primo tempo!

17-18 Sbaglia Simone! Lunga la sua battuta!

17-17 Giannelli! Cosa fa Giannelli! Una palla per Zaytsev di Lanza viene presa dal nostro palleggiatore che lo anticipa e mette a terra, sorprendendo gli americani.

16-17 Ancora un muro! Ancora su Juanto che non riesce ad attaccare su Holt!

16-16 Giannelli! Di prima intenzione dopo la deviazione del muro sull'attacco di Juantorena! Restiamo aggrappati al set e alla partita!

15-16 In rete anche la battuta di Lanza.

15-15 Muro di Sander, ma tocca a muro l'americano!

14-15 Non basta il servizio di Zaytsev. Muro fuori per Anderson.

14-14 In rete il servizio di Anderson!

13-14 Fuori l'attacco di Anderson! Siamo tornati! Challenge di Speraw, tocca Ivan.

13-13 E' TORNATA L'ITALIA! C'E' IL PAREGGIO STAVOLTA! IVAN TROVA IL MURO AMERICANO! SI CARICAN ZAYTSEV!

12-13 Lanza! Ottimo colpo in diagonale da posto quattro! Ottima partita di Pippo!

11-13 Attacco out di Juantorena dopo uno scambio infinito! Tante occasioni per l'Italia di impattare, poi la pipe di Juanto è troppo lunga.

11-12 C'è tocco del muro americano sull'attacco di Zaytsev! Come al solito non si pronunciano gli statunitensi.

10-12 Birarelli! Torna ad attaccare il primo tempo Giannelli!

9-12 Errore di Zaytsev! Poca difesa per Colaci, alzata staccata di Giannelli, attacco out.

9-11 Challenge a segno per gli Usa! Tocca il cubano a rete! Time out Italia.

10-10 Juantorena! Dopo un'alzata di Zaytsev da lontanissimo! Resiste l'Italia!

9-10 Sander! Tocca il muro azzurro sull'attacco out da posto due dello schiacciatore americano.

9-9 Sbaglia Christenson! Terzo regalo per l'Italia in questo set.

8-9 Passa ancora Anderson! Non basta il muro singolo azzurro.

8-8 Buco di Zaytsev! Perfetta l'alzata di Giannelli! Senza muro, nessuna difesa che tenga.

7-8 In rete il servizio di Lanza. Prova la battuta tattica, non riuscita.

7-7 Lanza!!! Ancora con il tocco del muro fuori! Dimostra di esserci l'Italia!

6-7 Non chiude Buti a rete! Mura Christenson!

6-6 Stavolta non perdona Anderson! Ventesimo punto per lui! Clamorosa difesa di Shoji sulla battuta di Zaytsev.

6-5 Fuori l'attacco di Anderson! Torna avanti l'Italia!

5-5 Buti!!! Finalmente il muro azzurro! Mura la pipe di Sander!

4-5 Zaytsev! Dopo uno scambio lungo! Torniamo mentalmente nella gara! Shoji fantastico con la difesa su Lanza.

3-5 Ace di Anderson! Pulisce la riga alla sinistra di Lanza.

3-4 Tocca a muro l'Italia su Anderson. Non riusciamo ad alzare la palla. Punto ancora per gli Stati Uniti.

3-3 Altro errore in battuta. Stavolta è di Holt!

2-3 Sulla riga la prima di Max Holt! Clamoroso punto per lui!

2-2 Fuori stavolta la battuta di Sander!

1-2 Russell a segno sulla battuta clamorosa di Sander.

1-1 In rete la battuta di Giannelli.

1-0 Zaytsev! L'urlo dello zar prova a scuotere gli azzurri!

Tornano in campo Zaytsev, Juantorena e tutti i titolari di Blengini. Forza ragazzi. Usa al servizio.

Senza attenuanti l'assenza dell'Italia dal campo del Maracanazinho in questo terzo set! Azzurri spaesati fin dall'avvio, che subiscono un parziale clamoroso di 10-0.

9-25 Ne basta uno! Devastante il set perso dagli azzurri! Ora serve una reazione, d'orgoglio!

9-24 David Lee! Primo tempo sempre perfetto per loro! 15 Set point Usa.

9-23 Buti! Finalmente un primo tempo dell'Italia!

8-23 Anderson! Altro attacco vincente per lui! Usa vicini al terzo parziale.

8-22 Lanza! Quantomeno proviamo a tornare in partita dopo questo break devastante!

7-22 Out il servizio di Birarelli. Ora va tutto male.

7-21 Lanza con l'attacco in terzo tempo! Mura fuori stavolta Holt.

6-21 La pipe di Russell. Tutto facile per gli Stati Uniti.

6-20 Sbaglia il palleggiatore statunitense. Il set è andato, ora guardiamo al prossimo.

5-20 Christenson! Ace per lo statunitense.

5-19 Sander! Trova lo spazio tra la rete ed il muro! Incredibile come l'Italia abbia staccato la spina improvvisamente.

5-18 Antonov! Muro che stavolta non trova il campo!

4-18 Pazzesco parziale! Ancora un muro! L'Italia non riesce più a scuotersi.

4-17 Clamorosa difesa su Vettori degli Usa. Lanza non trattiene. Cambia tutto Blengini, inserendo Rossini e Antonov.

4-16 Anderson! Tocca il muro con Vettori! Non riusciamo più a mettere la palla a terra.

4-15 Muro di Holt su Birarelli! Pazzesca la partita del centrale Usa!

4-14 Ennesimo errore dell'Italia. Doppio cambio per Blengini: dentro Sottile e Vettori per Giannelli e Zaytsev.

4-13 Niente da fare! Bruttissimi sguardi tra gli azzurri. Birarelli non mette a terra, Anderson con un pallonetto facile invece si.

4-12 Altro errore di Ivan! Palla difficile di Giannelli, che forza l'errore di Zaytsev. Adesso si fa difficile per l'Italia.

4-11 Errore di Zaytsev! Lunghissima la parallela dello zar.

4-10 Murato Juantorena! Momento difficile per i nostri. Altro time out Blengini, che lavora sulla testa dei ragazzi.

4-9 Christenson! Di seconda! Buca il muro azzurro, Osmani legge ma non c'arriva.

4-8 Sbaglia Anderson in attacco dopo aver difeso sulla diagonale dello zar.

3-8 Russell! Corto Lanza, non entriamo a muro e Christenson sceglie bene l'attaccante.

3-7 Zaytsev! Con una palla impossibile, staccata da rete, mette a terra il punto! Forza ragazzi, scuotiamoci!

2-7 Sander! La pipe di Sander da seconda linea!

2-6 Sbaglia Holt. Cambia la rotazione.

1-6 A segno Russell. Non riusciamo a cambiare palla! Birarelli non mette a terra, ripartono gli Usa, che sono in fiducia.

1-5 Invasione di Zaytsev! Adesso torniamo in difficoltà come nel primo parziale! Time out Italia.

1-4 Attacco fuori per Pippo Lanza. Challenge Italia per l'invasione Usa che non c'è.

1-3 Russell! In posto quattro stringe la diagonale e mette a terra il punto.

1-2 Stavolta penetra bene Pippo Lanza nel muro avversario!

0-2 Altro muro, stavolta è di Anderson! In questo fondamentale, ci stanno surclassando.

0-1 Muro fuori per gli azzurri. Avevamo difeso bene, ma Lanza non ha trovato il contrattacco sul muro Usa.

Si torna in campo! Si riparte dall'1-1! In battuta Juantorena!

26-28 Ace di Anderson! Pareggiano gli Stati Uniti! Grande partita, grande Italia, grande avversaria!

26-27 Esce di poco la battuta di Birarelli! Altro set point Usa!

26-26 Pesta la riga Holt! Aveva comunque sbagliato l'americano!

25-26 Murato Juantorena! Pazzesco Lee! Non basta la nostra pipe stavolta! Set point Usa!

25-25 Matt Anderson! Risponde al nostro Juanto all'incrocio delle righe!

25-24 Lanza!!! Tocca il muro!!! Set point Italia! Ricezione cattiva ancora per gli Usa!

24-24 Sempre Osmani! Sempre in campo! Salviamo anche questo!

23-24 Anderson! Il pallonetto è vincente per Matt Anderson! Set point Usa.

23-23 Juantorena! Dopo uno scambio infinito! La mettiamo a terra!

22-23 Murato Giannelli! Ha provato di seconda, ancora muro di Holt.

22-22 Passa Holt, stavolta a fatica! Si poteva leggere questa, con il servizio che era stato sporcato dalla rete.

22-21 Invasione del muro Usa sull'attacco di seconda di Giannelli. Dentro Antonov per la battuta.

21-21 Terzo muro di fila! Adesso l'Italia trema! Holt impressionante! Time out Blengini!

21-20 Murato anche Ivan Zaytsev! Entra bene Holt!

21-19 Murato Juantorena da Christenson! Occasione sprecata su una ricezione scarsissima degli Usa. Challenge Italia per un tocco a muro che non c'è.

21-18 Non forza Russell, ma insacca in rete!

20-18 Out il servizio di Zaytsev! Siamo sempre avanti!

20-17 Stavolta è fuori e non c'è tocco per l'attacco di Anderson! Parallela larga!

19-17 Tocca Lanza! Usa ancora attaccati al set!

20-16 Altro errore di Russell! Azione infinita! Non sembra esserci il tocco del muro azzurro! Si spera!

19-16 Errore di Russell! Palla fuori! Altro break! Splendida difesa di Shoji su Lanza. Time out stavolta per Speraw!

18-16 Juantorena! Con la pipe! Splendida scelta di Giannelli!

17-16 Invasione Italia! Tocca la rete lo zar sull'attacco di Anderson che era out! Punto Usa. Time out Blengini!

17-15 Sempre Holt! Stavolta non la leggiamo nemmeno! Buco per il centrale statunitense.

17-14 Zaytsev! Con il muro americano! Italia di cuore, con la difesa di Juantorena!

16-14 Miracolo a stelle e strisce! Sul servizio di Giannelli Sander salva dalla parte opposta della rete.

16-13 Giannelli!!! Ancora di seconda il nostro palleggiatore!

15-13 Stavolta sbaglia Buti, che si rimprovera per l'errore.

15-12 Buti!!! Ace di Simone! Andiamo Italia! Più tre! Time out Usa!

14-12 Giannelli! Di seconda, con il tocco! Fantastico il nostro golden boy!

13-12 Ancora Anderson, stavolta da seconda linea. Salta a vuoto il muro azzurro, ma siamo ancora avanti.

13-11 Lanza! Sempre con il muro Pippo! Bene così!

12-11 Brutta palla di Giannelli per lo zar. Avevamo difeso due volte sul contrattacco americano. Muro di Lee.

12-10 Due errori di fila in battuta per gli Usa, stavolta tocca a Anderson.

11-10 Anderson! Mette la palla a terra dopo un'ottima difesa azzurra, ma leggermente lunga.

11-9 Sbaglia adesso il centrale Usa in battuta.

10-9 Ancora Holt! Pazzesco il centrale statunitense! Anche con la palla non perfetta mette a terra il punto.

10-8 Tocca Anderson scendendo dall'attacco! Il muro azzurro finisce sull'americano, punto all'Italia.

9-8 Anderson! Si riscatta! Perfetta la parallela.

9-7 Ottimo Giannelli al servizio!!!! Sbaglia Anderson in palleggio, c'è il fallo!

8-7 Risponde Giannelli, che serve Birarelli centralmente! Altro punto per il capitano!

7-7 Due attacchi servono agli Usa per ottenere il punto! Sempre Holt!

7-6 Zaytsev!!! Ivan tocca in testa Lee e ottiene il punto da seconda linea.

6-6 Sbaglia stavolta Pippo, che però è in partita!

6-5 Juantorena!!! Osmani con il muro su Anderson!

5-5 Lanza! Ancora appoggiandosi sul muro! Stavolta siamo punto a punto dall'inizio del set!

4-5 Russell! Torna a far punti! Tocca di poco Giannelli che ammette immediatamente.

4-4 Buti! Risponde a Holt il centrale azzurro.

3-4 Dopo l'ottimo cambio palla, Anderson piazza l'ace spazzolando la riga.

3-2 Lungo il servizio di Max Holt.

2-2 Christenson ora si affida solo a Holt! E come dargli torto! Altro punto Usa.

2-1 Sempre Osmani! Sempre in posto due, il nostro opposto mette a terra la sfera!

1-1 Risponde Holt. Ancora una volta Birarelli la intuisce e la sfiora.

1-0 Battono gli Usa! Giannelli per Juantorena! Italia avanti!

Si torna in campo! Adesso bisogna mantenere l'intensità del finale ed imprimere da subito il nostro gioco! Forza azzurri, con il cuore!

Pazzesca Italia! Clamorosa la rimonta degli azzurri, che tornano da meno sei, dal 19-23 nel momento cruciale del set con quattro punti di fila e ribaltano ai vantaggi un set clamoroso!

30-28 L'ACE DI BIRARELLI!!! ALTRO ACE DI BIRARELLI!!!! PRIMO SET ITALIA!!! PRIMO SET ITALIA!!! PAZZESCO AL MARACANAZINHO!!!!

29-28 La prende Russell! La prende Russell! Sulla battuta di Birarelli! Gli arbitri cambiano decisione! Si infuria l'Italia! Pazzesca decisione degli arbitri! Decide l'arbitro di linea! C'è tocco!

28-28 Lo zar! Tocco felpato di Ivan che mette a terra il pallonetto spinto!

27-28 La pipe di Sander! Pazzesco finale! Nessuno sbaglia più!

27-27 Sempre Osmani! Ricezione difficile per Colaci, alzata staccata da rete ma ci pensa l'italo cubano.

26-27 Ancora il primo tempo di Holt! Non riusciamo ad alzare la palla da terra con Colaci e Lanza.

26-26 Juantorena! Che difesa di Colaci sul servizio di Sander. Ci siamo ancora!

25-26 Ancora Holt con il primo tempo! Legge bene Birarelli, che sfiora ma non mura.

25-25 CHE CUORE QUESTA SQUADRA! DA TERRA LANZA E COLACI ALZANO LA PALLA, POI TOCCHIAMO A MURO E CONTRATTACCHIAMO! SIAMO ANCORA VIVI! C'E' UNA NAZIONALE PAZZESCA IN CAMPO! ORA SIAMO IN PARTITA!

24-25 Murato Juantorena! Italia perfetta con Sottile in battuta, ma non riesce a trovare il punto. Challenge Italia per un tocco a muro che non c'è. Torna Pippo in campo.

24-24 Zaytsev! Tocca il muro! Siamo pari! Dentro Sottile, fuori Lanza.

23-24 Difendiamo ancora benissimo, Lanza attacca su una palla staccatissima. Mura Holt.

23-23 Ci siamo! Ci siamo! Ancora Italia, perfetta a muro e Lanza attacca per il pareggio! Quattro punti di fila per gli azzurri!

22-23 Lo zar! Ace dello zar! Zaytsev è tornato! Siamo a meno uno!

21-23 Ancora Italia! Ancora Lanza! Il servizio di Zaytsev, la difesa dello zar, l'attacco di Pippo! Altro time out Speraw!

20-23 Lo zar! Sulla riga in parallela! Restiamo in partita.

19-23 Sander! Ancora lui da seconda linea! Giannelli non controlla.

19-22 Out il servizio di Matt Anderson. Sempre meno tre. Birarelli al servizio.

18-22 Il primo tempo di Lee. Tocca il muro azzurro, ma non basta. Colaci non c'arriva.

18-21 Adesso c'è l'Italia! Ancora Juantorena per il cambio palla. Ora il servizio.

17-21 Perfetta la pipe per Sander! Allunga ancora l'America!

17-20 Osmani! Diagonale pazzesca! Ci prova l'Italia a restare aggrappata al set!

16-20 Tocca Birarelli! Cambia il punteggio!

17-19 Out l'attacco di Sander! Difende e mura l'Italia, Giannelli non chiude, ma Sander attacca fuori. Challenge Usa.

16-19 Ancora Giannelli! Alza la voce l'Italia! Il muro di Simone! Time out Usa!

15-19 Giannelli! Attacca lui di seconda e fa bene!

14-19 Anderson! Chiamato in causa sfoggia la sua parallela!

14-18 Lanza! Ci tiene a galla Pippo in questa fase! Altro ottimo attacco da posto quattro per Lanza.

13-18 Lunga stavolta la sua seconda battuta.

13-17 Ace! Lo zar! Si scuote Ivan Zaytsev! 120 km/h!

12-17 Numero di Giannelli a rete! Lanza riesce ad attaccare in parallelo.

11-17 Christenson! Pallonetto di seconda che cade. Stavolta leggermente in ritardo Juantorena.

11-16 Errore di Anderson, che sembra per ora fuori partita.

10-16 Stavolta non sbaglia Russell. Difesa buona di Juantorena, ma di prima intenzione Russell non fallisce il contrattacco.

10-15 Il muro, poi l'errore di Russell. Fuori la parallela dello statunitense. Recuperiamo un altro punto.

9-15 A fatica otteniamo il punto, con Lanza dalla seconda linea dopo il contrattacco di seconda statunitense. Facciamo tanta fatica.

8-15 Altro errore dello zar, in difficoltà in questo inizio.

8-14 Invade ancora Zaytsev. Aveva difeso bene Juantorena, ma non basta. Time out ancora per Blengini.

8-13 Sbaglia stavolta Giannelli, ma abbiamo recuperato un punticino.

8-12 Zaytsev! Difende e si ritrova l'Italia. Ottima difesa, ottima battuta di Giannelli. Andiamo!

7-12 Risponde l'Italia. Risponde Birarelli sempre con il primo tempo. Speriamo che il nostro capitano suoni la carica.

6-12 Holt! Primo tempo ottimo per Christienson.

6-11 Errore di Russell da seconda linea. Cerca le mani del muro che però si ritrae vista la difficoltà della palla americana.

5-11 Stavolta Lanza sbaglia e non di poco. Servizio out di qualche metro.

5-10 Buon punto per Lanza. Buona palla di Giannelli, il nostro schiacciatore trova il mani fuori.

4-10 Invasione di Giannelli a rete. Italia ancora contratta.

4-9 Di poco fuori il servizio di Ivan Zaytsev.

4-8 Giannelli fast per Buti! Meno quattro Italia.

3-8 Altro muro su Zaytsev. Non riesce a scuotersi l'Italia. Time out Blengini.

3-7 Primo tempo di Lee! Punto Usa. Si gira la caviglia di Birarelli! Prima notizia negativa per l'Italia.

3-6 Ottima ricezione di Lanza. Giannelli per la pipe di Juanto: c'è il punto!

2-6 Altro bolide di Anderson! Ottimo inizio per gli americani.

2-5 Tocca Colaci sul servizio di Anderson. Ace per lo statunitense.

2-4 Dopo il punto errore di Juantorena in battuta.

2-3 Cambia direzione Giannelli: si va da Osmani Juantorena, punto Italia.

1-3 Muro di Anderson su Zaytsev. Primo break americano.

1-2 Colaci difende sul primo tempo di Holt, sul contrattacco è Russell ancora a piazzare il secondo punto Usa.

1-1 Primo errore in battuta di Sander. Palla out.

0-1 Battuta flot di Buti, Christenson per la pipe di Russell. A terra.

Ci siamo! Tutto pronto per l'inizio del match! Primo servizio che sarà italiano con Buti! Inizia la semifinale!

Sestetti - Italia in campo con Birarelli, Buti, Giannelli, Juantorena, Zaytsev, Lanza e Colaci (libero). Risponde Sperow con Anderson, Russell, Sander, Lee, Christenson, Holt e Shoji (libero).

17.50 Tutto pronto al Maracanazihno di Rio de Janeiro per l'inizio delle semifinali maschili di pallavolo. Sono scese in campo per il riscaldamento Italia e Stati Uniti, che a breve verranno presentate e canteranno i rispettivi inni nazionali.

17.45 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della prima semifinale del torneo maschile di pallavolo dei Giochi Olimpici di Rio 2016. In campo, al Maracanaizinho, scenderanno (ore 18) Italia e Stati Uniti d'America, che si giocheranno l'accesso alla finale per l'oro. Da Andrea Bugno e dalla redazione Rio 2016 di Vavel, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Finalmente ci siamo! Dopo aver "passeggiato" nei quarti di finale contro Polonia e Iran, Stati Uniti ed Italia si ritrovano di fronte per una sfida che vale molto più rispetto all'incontro che gli azzurri hanno portato a casa nel girone eliminatorio. Un 3-1 che, qualche giorno fa, attestò una netta supermazia, fisica, tecnica e mentale, della squadra di Blengini. Occorre però cancellare, in fretta, quel successo, tenendosi ben stretti soltanto i dettami tattici che ci hanno permesso di ottenere quella vittoria.

Che partita aspettarci



Rispetto ai quarti di finale contro l'Iran l'Italia dovrà aumentare esponenzialmente la percentuale di battute in campo, tenendo altissima la pressione sulla difesa americana. Troppi i punti gratuiti concessi agli iraniani che stasera non potranno assolutamente essere concessi agli statunitensi. Evitare una ricezione comoda sarà il primo passo, necessario, per limitare i danni soprattutto con il loro primo tempo, con Christenson abile nel servire i suoi centrali. Di contro, però, l'Italia dovrà essere brava a variare il gioco, aprendosi il campo con Buti e Birarelli centralmente prima di aprire per i vari Zaytsev e Juantorena. Gara che in ogni caso difficilmente si chiuderà in tre parziali, ma sarà lunga ed estenuante.

Il percorso degli Stati Uniti



Stesso dicasi per Anderson e compagni, che di contro hanno voltato pagina proprio da quella sonora sconfitta. Approccio sbagliato, quello degli USA, alla competizione a cinque cerchi. La batosta nella gara d'esordio contro il Canada, bissata da quella contro l'Italia, ha scosso l'ambiente statunitense, riscattatosi successivamente contro Brasile (3-1), Francia (3-1) e Messico (3-0). Americani che hanno superato inoltre la Polonia nei quarti, aiutati dall'incapacità dei polacchi di concretizzare un cospicuo vantaggio nei tre parziali.

Il percorso dell'Italia



Immacolato, o quasi, invece il cammino dell'Italia di Chicco Blengini in questi giochi, dove si è vista una Nazionale con uno spirito battagliero come non si vedeva da tempo. Zaytsev indica la strada, Juantorena, Giannelli e soci la seguono, asfaldando Francia (3-0), Usa (3-1) e Messico (3-0), prima di scioccare il Maracanazinho battendo con un netto 3-1 (molto più netto di quanto dica il punteggio finale) il Brasile. La sconfitta contro il Canada è fisiologica, con il primato già in tasca.

La sfida all'Iran è pericolosa soltanto in avvio: dopo un primo set equilibrato quanto infinito, gli azzurri l'hanno spuntata iniziando ad invadere a muro e scardinando lentamente le certezze iraniane, come una serie di gocce cinesi che s'infrangono sulla cute degli avversari. Nulla possono gli asiatici alle bordate di Zaytsev e Juantorena, all'estro di Giannelli, alle battute di Antonov, chiave tattica decisiva nel secondo e decisivo parziale.

Italia - Francia = 3-0 (cronaca)

Italia - Usa = 3-1 (live, cronaca)

Italia - Messico = 3-0 (live)

Italia - Canada = 1-3 (cronaca)

Italia - Iran = 3-0 (live, cronaca)

Le parole dei protagonisti



L'Italia del volley che viaggia verso la semifinale di oggi è squadra, con la S maiuscola per carattere, spirito ed unione, che è ben consapevole dei propri mezzi, dei propri limiti e soprattutto dell'obiettivo da raggiungere. Al termine della gara giocata e vinta contro l'Iran, tanti i protagonisti che hanno parlato ai microfoni di Rai Sport, analizzando quanto fatto fin qui. Tutti, a partire dal tecnico Blengini a Giannelli e capitan Birarelli passando per Zaytsev, in coro, hanno sottolineato però che l'obiettivo non è ancora raggiunto.



Clicca qui per le interviste degli azzurri.

I precedenti



Equilibrio totale nelle ultime otto sfide, che hanno visto le squadre portare a casa quattro successi a testa. Tradizione positiva, però, per gli azzurri, ai Giochi Olimpici: già a Londra 2012 gli italiani superarono per 3-0 la squadra statunitense, battuta inoltre come detto nel girone eliminatorio qui a Rio. In quella occasione londinese, la sfida tra italiani e americani valse l'accesso in semifinale.

Successo netto e perentorio quello ottenuto dall'Italia allora allenata da Mauro Berruto per 3-0 (26-28, 20-25, 20-25). Questo il film dell'incontro giocatosi quattro anni fa.