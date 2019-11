Sci Alpino, cancellata la discesa di Santa Caterina

Sembra che il fato non voglia far disputare la discesa libera prevista inizialmente a Lake Louise. Infatti, dopo l'annullamento delle prove americane, discesa libera e gigante, oggi arriva la terza cancellazione della stagione. Non si correrà quindi la discesa prevista stamattina a Santa Caterina Valfurva, quella che doveva essere il recupero della gara americana non disputata.

A differenza del Colorado però, oggi la competizione è stata annullata a causa del forte vento che ha soffiato incessantemente per tutta la mattinata. La giuria ha provato a temporeggiare rinviando la partenza prima alle 12:15 e poi alle 12:45, abbassando inoltre lo start al livello dello slalom gigante, ma il vento non ha mai smesso di spirare e ciò ha forzato l'annullamento della gara.

No chance today :( Strong wind situation and negative weather forecast forced the jury to cancel today's men's downhill. pic.twitter.com/yGV0japRJP — FIS Alpine (@fisalpine) 28 dicembre 2016

Per quanto riguarda la combinata di domani, si resta in attesa delle previsioni meteo, ma in qualsiasi caso si deciderà, come sempre, in mattinata sulle sorti di questa speciale gara.