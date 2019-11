Sci Alpino - Kitzbuhel: uno strepitoso Paris conquista la Streif

Dominik Paris 1:55.01 Valentin Giroud-Moine +0.21 Johan Clarey +0.33 Peter Fill +0.40

In ottica coppa di specialità, Paris sale al comando con 142 punti davanti a Svindal (140), che però si è ritirato, e terzo è Peter Fill a quota 139. Inseguono a distanza ravvicinata Theaux (131), Jansrud (129) e Guay (125)

Per Domme è la seconda vittoria dopo il 2013, Fill è invece andato vicinissimo al secondo podio consecutivo dopo la vittoria dello scorso anno.

Ora, a meno di clamorose sorprese, si può dire che Dominik Paris ha vinto per la seconda volta sulla Streif!

David Poisson chiude i trenta terminando in dodicesima posizione

I francesi buttano fuori dal podio Peter Fill e svanisce quindi la doppietta italiana

Secondo posto per Giraud-Moine! Scende dal podio Peter Fill!

Luce verde per Giraud-Moine al quarto passaggio

Parte ora il francese!

Adesso ci sarà da attenzionare l'altro francese, Giraud-Moine che ha ben figurato fin ora

Peccato per Peter Fill che perde la seconda piazza per soli sette centesimi!

Secondo! Trentatre centesimi di ritardo!

Solo tre centesimi di luce verde al quinto intermedio

Mezzo secondo di vantaggio al quarto passaggio!

Forse l'ultimo pericolo, Clarey

Dodicesimo tempo per il norvegese, è stato troppo aggressivo e la Streif non perdona

Un secondo e due decimi di svantaggio al quinto intermedio

Sta esagerando il norvegese che ha già 67 centesimi di ritardo al secondo passaggio

KILDE ora

Alto Mayer! 75 centesimi e sesto tempo per l'austriaco

Mezzo secondo al quinto intermedio!

Dietro di tre centesimi al quarto passaggio

25 centesimi di vantaggio dopo la stradina

Matthias Mayer ora! Tutto il tifo del pubblico è per lui

Quarto Guay! Giù dal podio per cinque centesimi

E' dietro al quinto passaggio!

Altro pezzo da 90: Erik Guay

Chiude a +1.53, peccato per l'errore in alto altrimenti faceva un grande tempo Christof

Errore in ingresso stradina per Inner! Peccato!!

Innerhofer!

Dietro a tutti e due gli italiani!! Terzo Janka!

Perde tutto nella parte centrale!

Pazzesco tempo di Janka nel secondo settore: 6 decimi netti di vantaggio

Alto il tempo dello sloveno, ora tutti gli occhi su Carlo Janka

Si ricomincia, partito Kline

Tutto bene per lo svizzero per fortuna, il prossimo a partire sarà Bostjan Kline

OUT!! FUORI FEUZ!! Stava facendo un tempo impressionante, ma è andato largo finendo nelle reti di protezione

Sette decimi! Pazzesco!

Due decimi al quinto intermedio

Velocissimo nella prima parte! 27 centesimi di vantaggio per lo svizzero

Adesso è la volta di Beat Feuz

Caduto!!! Ha perso lo sci Franz! Per fortuna sta bene, caduta onesta

Tocca a Max Franz, attenzione all'austriaco che è un cliente molto pericoloso

Un secondo di ritardo per Kriechmayr

Perde nella parte centrale l'austriaco

Il terzo padrone di casa: Kriechmayr

Primo Paris! Quattro decimi rifilati a Fill! Grande prova degli azzurri!!

Luce verde per Paris!

Dieci centesimi di svantaggio al quarto intermedio

Parte bene Paris, ma paga un po' nella stradina: 29 centesimi di ritardo

Ora tocca a Dominik Paris!

Alto anche il tempo di Baumann: +1.45

Abbondantemente oltre il secondo Jansrud

Sei decimi di ritardo al quinto intermedio per il norge

Perde rispetto a Fill in entrata stradina

Adesso Jansrud! Momento importantissimo

Grande seconda parte di Reichelt che però paga tanta l'errore in cima e resta dietro a Fill e Theaux

Errore dell'austriaco che si pianta poco prima dell'entrata in stradina

Adesso Hannes Reichelt, il padrone di casa

E' davanti!!! Tre decimi di vantaggio!! Grande Peter!

Ventotto centesimi di vantaggio al quinto passaggio

Bene l'entrata in stradina di Fill! E' in vantaggio su Theaux di 18 centesimi

PETER FILL!

Kueng chiude a 1.40 da Theaux

Il francese parte bene ma sbaglia l'ingresso nella stradina e paga, ma fa un capolavoro negli ultimi due settori! Primo tempo per Theaux!

Adesso il primo pezzo da 90, Adrien Theaux

In difficoltà Ganong: 1.11 di ritardo

Ha migliorato di più di un secondo il tempo fatto segnare da Kilde in seconda prova!

1.55:85 per Nyman!

11.30 - Si parte! E' iniziata The Race!

11.18 - Oggi è tutto confermato, si scende! Sulla pista molto ghiaccio, ma il terreno è perfetto e non presenta buche

Benvenuti amici di Vavel Italia alla diretta scritta, live e, della Discesa Libera maschile di Kitzbuhel da Andrea Mauri. Sulla leggendaria Streif si affronteranno i migliori esponenti della velocità sugli sci.

Lo scorso anno la discesa della Streif è stata teatro di moltissimi infortuni a causa delle condizioni della pista e di una buca infame non spianata dagli organizzatori. Due degli infortunati furono Aksel Lund Svindal ed Hannes Reichelt. Il norvegese non ci sarà quest'anno, mentre l'austriaco ha dato buona prova di sè nel corso delle due prove.

Dopo la cancellazione della discesa di Wengen, i velocisti dello sci ripartono dalla regina delle piste, la Streif. Nell'ultima Discesa disputata, quella della Val Gardena, ne è uscito vittorioso Max Franz davanti ad Aksel Lund Svindal e a Steven Nyman.

Tolto Svindal, che ha dovuto dire addio al resto della stagione a causa dei problemi al ginocchio infortunato lo scorso anno proprio a Kitzbuhel, Franz e Nyman hanno ben figurato nelle due prove fatte mercoledì e giovedì mattina. L'americano è stato il più veloce in assoluto nella prima prova disputata sulla Streif, mentre l'austriaco è apparso concentrato ed in buona forma nel corso della seconda prova dove ha chiuso al quinto posto.

Per i colori azzurri le speranze sono come sempre riposte in Peter Fill, vittorioso qui lo scorso anno, e in Dominik Paris. Più indietro nelle gerarchie c'è Innerhofer che patisce ancora qualche dolore al ginocchio, motivo per cui non ha preso parte alla seconda prova cronometra sulla discesa austriaca.

I pettorali: il primo a partire sarà Steven Nyman, seguito da Travis Ganong e Adrien Theaux. Pettorale n° 5 per Peter Fill, settimo per Jansrud, mentre avrà il dodicesimo Max Franz.

Il leader virtuale della classifica di specialità, dopo l'abbandono di Svindal, è Kjetil Jansrud. Il missile norvegese ha brillato nella prova di giovedì centrando il terzo tempo a meno di un decimo dal primo posto occupato dal connazionale Kilde.

In ottica coppone invece non prendono parte alla gare nè Alexis Pinturault, che in qualche discesa si è cimentato senza però cavarne troppo, nè Marcel Hirscher. La Streif non è terreno adatto per improvvisazioni e i due campioni lo sanno bene, motivo per cui si concentreranno sullo slalom di domenica e, per il francese, anche il SuperG.