Le pagelle del 6 Nazioni

Inghilterra 9: Fallisce il Grande Slam ma vince il suo secondo Sei Nazioni consecutivo. Sconfigge in modo cinico e spietato la Francia in casa e il Galles nel catino ribollente del Millennium Stadium. Vince poi contro l'Italia e distrugge la Scozia nello scontro decisivo del 6 Nazioni, superandola in ogni fase di gioco. Manca il 10 a causa dell'ultima sconfitta in casa dell'Irlanda che priva il gruppo del Grande Slam, ma soprattutto per la figura che rimedia contro l'Italia. Nel primo tempo dimostra di non saper leggere le situazioni, rimanendo letteralmente imbrigliata nel sistema difensivo preparato da O'Shea. Gli inglesi escono umiliati e vengono presi in giro anche dall'arbitro.

Irlanda 7.5: Buona prova ma non ottima per la squadra di Joe Schmidt. Inizia malissimo il 6 Nazioni perdendo in casa della Scozia, si rifà alla grande nel massacro dell'Italia a Roma e sconfigge in casa propria la Francia con una prova molto solida. Lanciatissima verso lo scontro decisivo con l'Inghilterra, si dimentica di giocare contro il Galles e vede sfumare i sogni di gloria. Peccato, con un poco di concretezza in più o con Jonathan Sexton dall'inizio avrebbe potuto anche contendere il trono agli inglesi.

Francia 7: Vince le 2 partite in casa con Scozia e Galles, dopo 2 battaglie infinite (con il Galles segna la meta decisiva al minuto numero 100...). In trasferta, riesce ad espugnare solo il facile campo di Roma e perde invece all'Aviva Road di Dublino e nel match d'apertura con l'Inghilterra a Twickenham. L'anno prossimo sarà sicura protagonista dati i giovani di qualità ( i 2 mediani di mischia Serin e Dupont non arrivano a 45 anni in 2, ma sono grandissimi giocatori).

Scozia 8: Rende Murrayfield un campo inespugnabile, sconfiggendo l'Irlanda nel match che apre il 6 Nazioni, il Galles con una grande prova e umiliando l'Italia. 29 punti all'attivo e zero al passivo, con una rosa a mezzo servizio. Perde a Parigi con la Francia dopo aver giocato bene ma concretizzando forse poco, mentre nel match che potrebbe regalare una chance di vittoria del 6 nazioni con l'Inghilterra soffre il giallo di Fraser Brown dopo 2 minuti e si espone alla furia rivale.

Galles 5: Vince a Roma contro l'Italia, senza dominare, se non nel secondo tempo, sconfigge l'Irlanda, spazzando via la speranza verde, ma per il resto è un disastro. Perde a Edimburgo giocando molto male e subisce la meta decisiva della Francia al minuto numero 100. Pesante il tonfo interno con gli odiatissimi cugini inglesi, a causa di un calcio sbagliato di Jamie Roberts.

Italia 1: Se le partite finissero al 40° minuto, avrebbe come score un onorevole 2 vittorie e 3 sconfitte. Peccato che le partite finiscano al minuto 80 e l'Italia chiude così con 0 punti, 50 punti fatti e 201 subiti, senza dare quasi mai l'impressione di competitività. Solo una volta l'Italia gioca bene e per un tempo fa sembrare gli inglesi (che questo gioco l'hanno inventato così come il regolamento) una squadra di principianti alla prima partita di rugby della loro vita: bene, ma per rimanere nel 6 Nazioni ci vuole di più, considerando che anche l'Olimpico non fa più la differenza di un tempo.