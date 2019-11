Giro d'Italia, Dumoulin tenta il bis

Continua sempre più ad infoltirsi la parata di stelle del ciclismo che saranno al via del prossimo Giro d'Italia. Dopo Froome, sempre da tenere sott'occhio per via della vicenda salbutamolo, Esteban Chaves e Simon Yates, oltre a Fabio Aru, ancora indeciso sul da farsi, anche Tom Dumoulin sarà al via della corsa rosa.

La Farfalla di Maastricht ha deciso assieme al Team Sunweb di tornare sulle strade italiane per confermare la vittoria della maglia rosa ottenuta quest'anno nel centenario della corsa organizzata da Rcs Sport. Il campione olandese ha confermato la sua presenza nella serata di ieri, dove è stato premiato come sportivo dell'anno dei Paesi Bassi, un premo prestigioso per Tom Dumoulin. Il percorso proposto quest'anno da Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia, e dalla sua equipe di collaboratori sorride certamente al campione del mondo a cronometro, visti i quarantaquattro chilometri contro il tempo presenti e le tappe di montagna non così proibitive.

Congratulations to @tom_dumoulin for winning Dutch Sportsman of the Year! #KeepChallenging pic.twitter.com/LuJ5sE6CVx — Team Sunweb (@TeamSunweb) 19 dicembre 2017

Il Giro d'Italia numero 101 si arricchisce di ulteriore fascino e potrebbe diventare lo scenario del primo scontro tra l'olandese e Chris Froome, sempre che quest'ultimo non venga squalificato per la positività della Vuelta a Espana ed in tal caso si rischierà che questa rivalità non nasca nemmeno. Oltre al britannico, Dumoulin dovrà difendersi dagli attacchi dei tanti scalatori presenti al via del grande giro italiano: Miguel Angel Lopez (Astana), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Thibaut Pinot (FDJ) e Domenico Pozzovivo su tutti. A loro si potrebbe aggiungere anche Fabio Aru, forse il vero spauracchio per Dumoulin ed il Team Sunweb.