Sci Alpino - Slalom Madonna di Campiglio: Hirscher alieno, battuti Aerni e Kristoffersen

Assurdo Marcel Hirscher. L'austriaco fa un numero impressionante sulla 3Tre di Madonna di Campiglio: si sdraia sulla neve si rialza e vince di quattro centesimi, suggellando il suo status di leggenda dello sci alpino. Il campione del mondo dà una mazzata colossale al suo rivale principale, Henrik Kristoffersen, terzo e con uno sguardo allibito al traguardo. Secondo posto amaro per Luca Aerni che perde la prima vittoria in Coppa del Mondo per quattro centesimi.

Inutile nasconderlo, la serata di oggi è soprattutto la discesa di Marcel Hirscher. Il Cannibale coglie forse la più bella delle sue quarantanove vittorie e lo fa sulla pista che trent'anni fa lanciò Alberto Tomba, peraltro ricordando proprio uno dei successi più iconici dell'emiliano, quello a Lech nel 1994, quando rischiò di fermarsi ed inforcare salvo poi vincere. Esattamente quanto accaduto oggi all'austriaco sul muro di Madonna di Campiglio. Alla fine sono stati quattro centesimi a regalare al vittoria ad Hirscher che ha così beffato Luca Aerni, che al momento dell'errore del rivale stava pregustando il primo podio e la prima vittoria in Coppa del Mondo, così come resta attonito Kristoffersen, che ora rischia di restare in balia dell'austriaco.

Non riesce a ripetersi Manfred Moelgg che dopo un'ottima prima manche scia con qualche incertezza di troppo e conclude la gara al settimo posto dietro a Dave Ryding, autore di una discesa spettacolare, ma viziata da un errore grossolano che, a conti fatti, gli potrebbe esser costato non solo il podio, ma forse la vittoria. Si riprende, al contrario, Stefano Gross, che termina in nona posizione grazie ad una seconda manche sostanziosa. Chiude la top ten Alexis Pinturault, che conferma le sensazioni di inizio stagione riguardo una pericolosa discontinuità.

La top ten:

1 3 HIRSCHER Marcel 1:39.79 100

2 15 AERNI Luca 1:39.83 80

3 7 KRISTOFFERSEN Henrik 1:39.84 60

4 12 YULE Daniel 1:39.86 50

5 16 FELLER Manuel 1:40.01 45

6 10 RYDING Dave 1:40.03 40

7 2 MOELGG Manfred 1:40.24 36

8 18 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1:40.30 32

9 4 GROSS Stefano 1:40.34 29

10 14 PINTURAULT Alexis 1:40.38 26