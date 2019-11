Un anno di boxe: i 100 migliori incontri del 2017

Il 2017 è stato un anno da incorniciare per gli appassionati della noble art. Sono stati almeno 3 gli incontri che sono stati attesi per mesi (se non per anni) e che hanno messo di fronte campioni di primo livello che hanno scritto, statto scrivendo e scriveranno importanti capitoli di questo sport. La sfida tra Klitschko e Joshua ha rappresentato il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo dominatore dei pesi massimi; Golovkin vs Alvarez, finita in pareggio, ha deluso chi l'attendeva per decretare il miglior pugile pound for pound del momento; la rivincita tra Ward e Kovalev si è conclusa in maniera controversa, e ha fatto da preludio al ritiro del campione americano. Alle spalle di questi 3 incontri, ce ne sono però stati tanti altri che hanno messo in luce pugili di ottimo livello: i vari Wilder, Lomachenko, Usyk, Thurman, Spence, Eubank, Russel, Crawford e Hurd non hanno deluso. E' stato anche l'anno dei ritiri di Klitschko e del già citato Ward, e tra poche settimane disputerà (finalmente) l'ultimo incontro anche Roy Jones Jr. Per l'Italia, le maggiori soddisfazioni sono giunte da Alessandro Riguccini.

Di seguito, ripercorriamo 100 dei migliori incontri del 2017

Gennaio

13 Eislanday Lara conserva, con ko alla quarta ripresa ai danni di Yuri Foreman, il titolo "super" WBA dei superwelter

14 Al termine di una dura battaglia, James DeGale conserva le cinture WBC e IBF dei Supermedi pareggiando contro Badou Jack. Sfidante al tappeto nel primo round, campione nell'ultimo, un giudice vede la vittoria di DeGale, gli altri due il pari

28 Leo Santa Cruz si aggiudica la rivincita con Carl Frompton (vittoria ai punti) e riconquista la corona WBA di pesi piuma

28 Con un ko all'11esimo round, Miguel Berchelt supera l'imbattuto Francisco Vargas e gli strappa la cintura WBC dei superpiuma

Febbraio

5 Deontay Wilder stende nella quinta ripresa Gerald Washington e conserva la cintura WBC dei pesi massimi

10 Robert Easter jr conserva la cintura IBF dei pesi leggeri, superando ai punti Luis Cruz, che subisce 3 atterramenti nelle ultime 3 riprese

17 Non vuole saperne di andare in pensione. A 48 anni, il leggendario Roy Jones Jr batte per ko all'ottava ripresa tale Bobby Gunn e conquista la fantomatica cintura dei mediomassimi versione WBF, vacante da 4 anni...A febbraio 2018 dovrebbe però andare in scena l'annunciato ultimo match prima del meritato ritiro

23 Dmitry Bivol conserva la cintura WBA dei mediomassimi battendo in 4 riprese Robert Berridge

25 Jarrett Hurd conquista il vacante titolo IBF dei superwelter battendo per kot alla nona ripresa Tony Harrison



Marzo

4 Alla 02 di Londra, David Haye viene sconfitto per getto della spugna all'11esima ripresa e 2 atterramenti da Tony Bellew. Haye si rompe il tendine di Achille nel sesto round, Bellew la mano. Rivincita fissata per il 5 maggio 2018

4 In un attesissimo match, Keith Thurman infligge la prima sconfitta a Danny Garcia, vincendo con verdetto a maggioranza e tornando a casa con le cinture WBA e WBC dei pesi welter

18 Gennady Golovkin conserva le cinture IBO, WBC, WBA e IBF dei pesi medi battendo ai punti, con verdetto unanime ma non largo, Daniel Jacobs

18 Dopo 46 vittorie consecutive, Roman Gonzalez cede ai punti contro Wisaksil Wangek e gli consegna la cintura WBC dei supermosca

Aprile

1 Il lettone Mairis Briedis conquista il vacante titolo WBC dei massimi leggeri battendo ai punti, con verdetto unanime, Marco Huck

8 Michael Hunter resiste per tutte le 12 riprese a Oleksandr Usyk, che ai punti, con vedretto unanime, conserva il titolo dei massimi leggeri

8 Vasyl Lomachenko costringe alla resa alla nona ripresa Jason Sosa, e mantiene la cintura WBO dei superpiuma

14 Dmitry Bivol conserva la cintura WBA dei mediomassimi battendo alla quarta ripresa Samuel Clarkson

21 Con un ko alla quinta ripresa, Davide Festosi batte Marco Siciliano e conquista il vacante titolo italiano dei leggeri

22 Match senza titoli in palio tra i quotati e in cerca di rilancio Shawn Porter e Andre Berto: vince il primo alla nona ripresa

22 Con un ko alla sesta ripresa ai danni di Charles Hatley, Jermell Charlo mantiene il titolo WBC dei superwelter

22 Gilberto Ramirez conserva imbattibilità e titolo WBO dei supermedi superando in 2 riprese, con verdetto unanime, Max Bursak

22 Alessandro Riguccini conquista battendo in Messico Jesus Antonio Rios per ko alla terza ripresa il vacante titolo IBF International dei pesi leggeri

28 Kubrat Pulev supera ai punti Kevin Johnson e conquista il titolo intercontinentale dei massimi WBA

29 11 riprese per consacrarsi, 11 riprese per lasciare nel migliore dei modi: i 90mila di Wembley assistono alla vittoria di Anthony Joshua su Wladimir Klitschko, che si arrende dopo aver fatto conoscere il tappeto per la prima volta in carriera al nuovo padrone dei pesi massimi

Maggio

6 Joseph Parker conserva il titolo WBO di Massimi battendo ai punti Razvan Cojanu. Verdetto largamente unanime

6 Senza titoli in palio, Canelo Alvarez batte ai punti, aggiudicandosi tutte le riprese, il figlio d'arte Julio Cesar Chavez

8 Vasyl Lomachenko costringe alla resa anche Miguel Marriaga, al tappeto 2 volte, e mantiene la cintura WBO dei superpiuma

15 Chris Eubank conserva il titolo IBO dei Supermedi battendo ai punti, con verdetto unanime, il veterano Arthur Abraham

17 In un match tra mediomassimi imbattuti, senza corone in palio, l'emergente Marcus Browne manda ko alla seconda ripresa Sean Monaghan

17 Fabio Turchi conquista battendo Cesar Crenz per ko alla quarta ripresa il vacante titolo WBC International Silver dei mediomassimi

18 Marcello Matano è messo ko alla decima ripresa da Cedric Vitu

20 In 7 riprese, Gary Russell Jr batte Oscar Escandon e conquista la cintura WBC dei pesi piuma

20 Al decimo round Terrence Crawford piega la resistenza di Felix Diaz e conserva le corone WBC e WBW dei superleggeri

20 Andre Dirrell conserva il titolo IBF dei supermedi: il suo avversario, il venezuelano Uzcategui, in vantaggio ai punti, viene squalificato per averlo colpito dopo il suono dell'ottava campana

27 George Groves conquista il vacante titolo WBA dei supermedi battendo alla sesta ripresa Fedor Chudinov

27 A quasi un anno dal successo contro Leonard Bundu, Errol Spence batte per ko all'11esimo round Kell Brook e conquista il titolo IBF dei pesi welter

Giugno

3 Andrzej Fonfara resiste 2 round contro Adonis Stevenson, che conserva la cintura WBC dei mediomassimi

6 A quasi 41 anni, Emiliano Marsili vince ai punti contro Zoltan Szabo, che lo aveva costretto al conteggio nel terzo round

17 Emiliano Blandamura conserva il titolo europeo dei medi battendo ai punti, con decisione unanime, Alessandro Goddi

17 Il tedesco Tyrone Zeuge conserva il titolo WBA dei supermedi (strappato a De Carolis a novembre) superando ai punti, con verdetto unanime, Paul Smith

17 A Saint-Vincent, Carlos Takam manda ko al secondo round Ivica Bacurin

17 Dura 8 round il secondo capitolo della sfida tra Andre Ward e Sergey Kovalev. L'americano vince per ko tecnico grazie a un diretto destro che scuote il russo e spinge l'arbitro a fermare l'incontro. Kovalev contesta la decisione.

17 Dopo oltre un anno e mezzo di stop, il massimo Matteo Modugno torna sul ring e batte in 5 riprese Revaz Karelishvili

30 Cartellini unanimemente a favore di Robert Easter Jr, che supera Denis Shafikov e conserva la cintura IBF dei pesi leggeri

Luglio

1 Milchele Di Rocco resiste 4 riprese contro Eduard Troyanovsky

1 Battendo a Evian il francese Soro (verdetto unanime), l'argentino Brian Castano conserva il titolo WBA dei superwelter

1 Alexander Povetkin batte ai punti, aggiudicandosi tutte le riprese, Andriy Rudenko, e conquista le vacanti cinture WBA e WBO dei massimi

2 Manny Pacquiao, a due anni dalla sconfitta contro Mayweather, viene sconfitto ai punti, con verdetto unanime, da Jeff Horn, che si aggiudica la corona WBO dei welter

8 Josh Taylor annienta in 7 riprese Ohara Davies, e conquista il titolo Silver WBC dei superleggeri

24 Al Foro Italico, Giovanni De Carolis è battuto ai punti, con verdetto unanime, da Viktor Polyakov, con in palio la corona WBA International dei supermedi

29 Una delle speranze americane dei massimi, Jarrell Miller, batte per ko all'ottava ripresa il più esperto Gerald Washington, appagato dalla borsa guadagnata con Wilder

29 Senza titoli in palio, Mikey Garcia conserva l'imbattibilità e supera ai punti, con verdetto unanime, Adrien Broner

Agosto

3 Wladimir Klitschko annuncia il ritiro

18 Con un ko alla quarta ripresa, Luis Nery batte Shinsuke Yamanaka e conquista la cintura WBC dei supergallo

19 In 3 round, Terrence Crawford spazza via l'imbattuto namibiano Julius Indongo e aggiunge alle cinture WBO e WBO in suo possesso quelle IBF e WBA dei superleggeri

Settembre

8 A due anni dalla durissima sconfitta contro Jacobs, Peter Quillin torna sul ring e supera ai punti il collaudatore Dashon Johnson

8 Il ventenne David Benavidez conquista il vacante titolo WBC dei supermedi battendo ai punti, con decisione a maggioranza, Ronald Gavril. Benavidez giù nell'ultimo round, rivincita fissata per il prossimo 17 febbraio.

9 Wisaksil Wangek batte Roman Gonzalez anche nella rivincita, questa volta per ko alla quarta ripresa

9 Alla Max Schmeling Halle di Berlino, Oleksandr Usyk batte per ko tecnico alla decim ripresa il tedesco Marco Huck

16 Termina con un pareggio che non accontenta e mette d'accordo nessuno (nemmeno i giudici) il super match con 4 corone dei pesi medi in palio tra Gennady Golovkin (che resta imbattuto) e Saul "Canelo" Alvarez

16 Senza cinture in palio, Viktor Postol supera ai punti, con verdetto unanime nonostante un conteggio subito al quinto round, Jamshidbek Najmiddinov

16 In un match senza titoli in gioco tra imbattuti supermedi, Callum Smith batte ai punti, con verdetto unanime, Erik Skoglund

16 Dopo il vergognoso episodio al peso, Billy Joe Saunders batte ai punti con verdetto unanime Willie Monroe Jr e conserva il titolo WBO dei pesi medi

19 Prosegue la scalata dell'interessante superleggero Mario Barrios (vincitore lo scorso anno di Boschiero), che supera per ko alla settima ripresa Naim Nelson.

21 Uno dei più grandi pugili degli ultimi 10 anni annuncia, sul proprio sito, l'addio alla boxe.



22 Gilberto Ramirez infligge ai punti, con stretto verdetto unanime, la prima sconfitta a Jesse Hart (contato nel secondo round) e conserva il titolo WBO dei supermedi

22 A Montecarlo, Alsessandro Goddi supera con verdetto a maggioranza l'imbattuto Andrew Francillette, e conquista la cintura Continental dei medi WBA

23 Joseph Parker conserva il titolo dei pesi Massimi, versione WBO, vincendo ai punti a Manchester contro l'idolo locale Hughie Fury

23 Il cubano Yunier Dorticos conserva la cintura WBA dei massimi leggeri liquidando in due riprese Dmitry Kudryashov

30 A Riga, l'idolo di casa Mairis Briedis conserva la corona WBC dei massimi leggeri battendo ai punti, con verdetto unanime, Mike Perez

30 Robert Damian Bruzzese resiste 5 riprese con Krzystof Glowacki

Ottobre

7 Chris Eubank impiega 3 round per superare Avni Yildirim

10 Con un ko all'ottava ripresa, Leo Santa Cruz batte Chris Avalos e mantiene la cintura WBA dei piuma

14 Con un ko alla quarta ripresa, George Groves si sbarazza a Wembley dell'imbattuto Jamie Cox e conserva la corona WBA dei supermedi

14 Con vittoria unanime ai punti contro il sin qui imbattuto Terrell Gausha, Erislanday Lara mantiene la cintura "super" WBA dei superwelter

14 Rapida difesa della cintura WBC dei superwelter per Jermell Charlo: Erickson Lubin resiste meno di un round

14 In uno dei match con titolo in palio più spettacolari dell'anno, Jarrett Hurd costringe alla resa in 10 riprese Austin Trout, e conserva il titolo dei superwelter IBF

14 Abner Mares domina e doma in 10 riprese Andres Gutierrez, mantenendo la cintura WBA dei pesi piuma

21 Murat Gassaiev conserva il titolo IBF dei massimi leggeri battendo per Ko alla terza ripresa Krzysztof Wlodarczyk

21 Luca Giacon, che combatte ormai con licenza spagnola, viene fermato al settimo round da Petros Ananyan e cede la corona IBF International dei superleggeri

21 Senza titoli in palio, Demetrius Andrade va al tappeto nel settimo round contro l'imbattuto Alantez Fox, ma riesce comunque a vincere ai punti con verdetto unanime

22 Carmine Tommasone conquista il vacante titolo Intercontinentale WBA dei pesi piuma, battendo in 4 riprese Jesus Antonio Rios

28 Anthony Joshua difende le sue cinture battendo (dopo il forfait dell'ultima ora di Kubrat Pulev) il franco-camerunense Carlos Takam, che contro ogni pronostico resiste per 10 riprese.

28 Nel sottoclou, Dillian White, già messo ko da Joshua, supera ai punti il deludentissimo finlandese Robert Helenius

Novembre

4 Dmitry Bivol conserva la cintura WBA dei mediomassimi spedendo ko alla prima ripresa Trent Broadhurst

4 Luis Nery viene contato nella quarta ripresa, ma nella sesta manda ko Arthur Villanueva

4 Deontay Wilder manda 3 volte al tappeto l'impresentabile Bermane Stiverne, che 2 anni prima era stato l'unico pugile a finire in piedi contro di lui, e conserva il titolo WBC dei massimi

11 Al rientro dopo la sconfitta subita con Golovkin, Daniel Jacobs supera ai punti, con verdetto unanime, l'imbattuto Luis Arias

11 Vittoria in 9 round per Jarrell Miller contro Mariusz Wach

12 Artur Beterbiev conquista il vacante titolo IBF dei mediomassimi battendo per ko al 12esimo round Enrico Koelling

18 Senza titoli in palio, Carl Frompton batte ai punti Horacio Garcia dopo aver subito un conteggio nella settima ripresa

25 Sergey Kovalev riparte dopo il doppio stop subito da Ward, e in due riprese si sbarazza di Vyacheslav Shabrankyy conquistando le cinture WBO e IBA dei mediomassimi

25 Alessandro Riguccini vince per ko anche l'ottavo incontro disputato in Messico nel 2017

27 Una testata e una doppia ferita causano lo stop, al terzo round, dell'incontro tra Sergey Kuzmin e Amir Mansour, con in palio il vacante titolo intercontinentale dei massimi WBC

Dicembre

8 Al rientro dopo 1 anno, Luis Ortiz supera in due riprese Daniel Martz. Al termine, siparietto con Wilder

9 Grossa sorpresa a Hackney Wick: l'idolo di casa James DeGale viene battuto ai punti da Caleb Truax e cede la cintura IBF dei Supermedi

9 Tenendo fede al suo soprannome ("NOMASchenko") che allude a una delle pagine più famose della storia del pugilato, Vasyl Lomachenko costringe alla resa anche una leggenda come Guillermo Rigondeaux, che abbandona alla sesta ripresa subendo il primo stop da professionista

13 All'11esima ripresa viene fermato per ferita dello sfidante il match tra Jeff Horn e Gary Corcoran: il primo era in netto vantaggio ai punti, e conserva la corona WBO dei welter

15 Con verdetto unanime, Alexander Povetkin batte ai punti Christian Hammer e conerva il titolo WBO dei massimi

16 Vittoria ai punti, con verdetto unanime, di Billy Joe Saunders su David Lemieux

17 Il massimo Matteo Modugno batte per ko alla terza ripresa il collaudatore Jakov Gospic

22 Fallisce l'assalto al titolo europeo dei superwelter di Orlando Fiordigiglio. Zakaria Attou, contato nel quarto round, è premiato da un verdetto a maggioranza

22 A 48 anni, Giacobbe Fragomeni vince ai punti anche il terzo match disputato nel 2017