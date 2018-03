Ciclismo - Parata di stelle alla Tirreno-Adriatico: Nibali, Froome e Dumoulin pronti a darsi battaglia

La Tirreno-Adriatico 2018 sarà una vera parata di stelle. Il blasone della Corsa dei Due Mari sta aumentando di anno in anno e in questa stagione sembra aver superato quella della diretta concorrente francese, la Parigi-Nizza. RCS ha comunicato oggi i partecipanti alla cinquantatreesima edizione della corsa e al via di Lido di Camaiore ci sarà un vero parterre de rois.

A giocarsi la classifica finale non ci sarà il vincitore dello scorso anno, Nairo Quintana, ma ci saranno i tre corridori che si sono contesi le ultime grandi corse a tappe: Vincenzo Nibali, Chris Froome e Tom Dumoulin. I tre daranno vita sicuramente a duelli spettacolari sugli appennini italiani, in particolare a Trevi - arrivo al 20% -, Sassotetto - vero tappone di questa Tirreno - e a Filottrano, nella tappa dedicata al compianto Michele Scarponi dove Nibali avrà sicuramente una spinta in più. Oltre a loro tre, però, ci sono tanti altri nomi di spicco per quanto riguarda la strada in salita. Basti pensare che ci saranno anche Fabio Aru, Rigoberto Uran e Romain Bardet, senza dimenticare, poi, Mikel Landa, atteso al primo vero squillo, Richie Porte, un mostro nelle gare di una settimana, Adam Yates e Miguel Angel Lopez, già messosi in mostra nel Tour dell'Oman.

Non solo uomini di classifica. Al via della prossima Tirreno-Adriatico ci sarà anche l'ennesimo capitolo della sfida tra Peter Sagan e Greg Van Avermaet, entrambi in cerca di vittorie di tappa e della maglia rossa della classifica a punti. Terzo incomodo, come alla Milano-Sanremo 2017, Michal Kwiatkowski, già vincente in questo 2018. Occhi puntati, ovviamente anche su tutti gli altri cacciatori di tappe: Philippe Gilbert, Michael Matthews, Diego Ulissi ed Edvald Boasson Hagen. La loro forma, come quella dei tre citati poco sopra, sarà nota già da sabato, quando avrà termine la Strade Bianche, una delle prime classiche dell'anno assieme alla Omloop Het Nieuwsblad.