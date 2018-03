Parigi-Nizza 2018, il percorso tappa per tappa

Prenderà il via domenica 4 marzo, per concludersi sette giorni più tardi, una delle più prestigiose brevi corse a tappe della stagione, la Parigi-Nizza, appuntamento organizzato dal gruppo ASO, che patrocina anche il Tour de France. Con la solita incognita legata al meteo, la Parigi-Nizza 2018 offrirà già un parco partecipanti di tutto rispetto. Presente il vincitore dello scorso anno, il colombiano Sergio Henao (Team Sky), che dovrà difendere il suo titolo dagli assalti di vari uomini di classifica, come il compagno di squadra Wout Poels, il francese Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), il russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), l'altro colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), l'americano Tejay Van Garderen (BMC), l'olandese Bauke Mollema (Trek-Segafredo), il danese Jakob Fuglsang (Astana), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e gli spagnoli Marc Soler (Movistar) e Luis Leon Sanchez (Astana). Tanti i grandi velocisti presenti, dall'italiano Elia Viviani (Quick-Step Floors) ai tedeschi Andrè Greipel (Lotto Soudal) e Marcel Kittel (Katusha-Alpecin). Il percorso si articola in otto frazioni, con una sola giornata adatta a velocisti di razza, una cronometro individuale, cinque tappe mosse o di media montagna e un arrivo in salita.

Il programma completo:

1^ tappa (domenica 4 marzo). Chatou - Meudon (135 km). Si comincia con una frazione breve, di soli 133 chilometri, insidiosa nel finale, con l'arrivo posto in cima a un gran premio della montagna di terza categoria, la Cote de Meudon, 1.9 km di lunghezza al 5.4%). Traguardo per finisseurs o per sprinter in grado di tenere in salita.

2^ tappa (lunedì 5 marzo). Orsonville - Vierzon (187.5 km). Tappa completamente pianeggiante. Occasione pressochè unica per i principali sprinter del gruppo per una volata a ranghi compatti.

3^ tappa (martedì 6 marzo). Bourges - Châtel-Guyon (210 km). Frazione lunga e mossa, che ha nella Cote de Charbonniés, gran premio della montagna di terza categoria (4.6 km di salita al 4.7% di pendenza media) un ideale trampolino di lancio per un colpo di mano. Dalla vetta al traguardo circa ventidue chilometri (finale in leggera ascesa).

4^ tappa (mercoledì 7 marzo). La Fouillouse - Saint-Etienne (18.5 km, cronometro individuale). Una cronometro per specialisti rappresenterà il primo banco di prova per gli uomini di classifica: a Saint-Etienne si inizieranno a valutare i primi distacchi.

5^ tappa (giovedì 8 marzo). Salon-de-Provence - Sisteron (165 km). Tappa impegnativa nella prima parte, più agevole nella seconda. Il Col de Lagarde-d'Apt farà selezione (11 km al 7%, prima categoria), seguito dal Col du Negron (5.9 km al 3%). Poi tanta discesa e pinaura fino alla Cote de Marquise, ultima insidia prima dell'arrivo, gpm di terza categoria (1.3 km al 6.4%).

6^ tappa (venerdì 9 marzo). Sisteron - Vence (198 km). Frazione molto impegnativa, con quattro gpm di seconda categoria nei primi centosessanta chilometri di corsa: Col de Luens (6.6 km al 4.4%), Col Bas (1.7 km al 7.2%), Cote de Cipières (2.8 km al 5.6%) e Cote de Gourdon (3.8 km al 4.2%). Finale in cui sarà decisiva la Cote de la Colle sur Loup, una salita di prima categoria di 1.8 km al 10% di media, posta a una decina di chilometri dall'arrivo.

7^ tappa (sabato 10 marzo). Nice - Valdeblore La Colmiane (175 km). E' la tappa regina della Parigi-Nizza 2018. Quattro gran premi della montagna, Cote de Gattièeres (4.5 km al 4.8%, seconda categoria), Cote de la Sainte-Baume (16.7 km al 3.8%, prima categoria), Col Saint-Raphael (5.8 km al 4.2%, seconda categoria), Cote de Villars-sur-Var (2.1 km al 6.7%), faranno da antipasto all'ascesa finale verso la Valdeblore la Colmiane, salita di 16.3 km al 6.2% di media).

8^ tappa (domenica 11 marzo). Nice - Nice (110 km). Tradizionale giornata finale con i saliscendi delle Alpi Marittime: percorso senza pianura, ma con sei gran premi della montagna: la Cote de Levens (6.2 km al 5.6%, seconda categoria), la Cote de Chateauneuf (5.3 km al 4.3%, seconda categoria), il Col de Calaison (6.3 km al 4.5%, seconda categoria), la Cote de Peille (6.6 km al 6.8%, prima categoria), il Col d'Eze (1.6 km all'8.1%, prima categoria) e la Col de Quatre Chemins 5.5. km al 5.5%, seconda categoria) delineeranno la classifica finale della corsa. Nove chilometri tra l'ultimo scollinamento e il traguardo.