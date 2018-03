Nuoto - Pro Swim Series Atlanta, Pellegrini quinta nei 100sl

Federica Pellegrini, ad Atlanta, chiude in quinta posizione la sua campagna nei 100sl. La divina migliora il crono di qualificazione di mezzo secondo e si porta così a 54"26. Non basta per inserirsi nella lotta per il successo. Sfrecciano, davanti, Ruck e Sjoestroem. A prevalere è la prima, brava a cogliere l'apertura svedese. 53"37 Ruck, Sjoestroem a 6 centesimi. La scandinava paga forse un pizzico di stanchezza dopo i 100 farfalla. 56"62 - ricordiamo che appartiene a lei il mondiale sulla distanza, 55"48 - un margine netto sulla concorrenza. La Dahlia - 57"48 - è seconda, terza la Oleksiak, fuori invece nei 100sl.

100 farfalla anche al maschile. Conger firma un significativo 51"00 e schianta i rivali. Nessuno si avvicina al riferimento, nessuno abbatte la barriera dei 52. Kusch precede Cooper sul podio.

Cade la Efimova a rana. La russa, donna copertina, sembra in controllo nei 200, ma al tramonto paga dazio a un'arrembante Kierra Smith. 50 frenetico e tocco a 2'24"04, la Efimova chiude invece in 2'24"42. Andrew Wilson peggiora il tempo della batteria ma è comunque primo tra gli uomini. 2'08"95, basta per anticipare Licon e Prenot.

Tornando allo stile libero, giusto sottolineare, nella gara regina, i 100, l'assolo di Nathan Adrian. 48"58, stacca Morozov e Kisil - un centesimo, a favore del russo, divide i due. Quarto Murphy, quinto Bruno Fratus. Per completare il discorso inerente alla prima giornata, uno sguardo al mezzofondo. Jianjiahe Wang si impone negli 800 D - 8'18"09 - mentre Grothe esulta negli 800 U - 7'53"88, secondo è Abruzzo.