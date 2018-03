Nuoto - Pro Swim Series Atlanta, Pellegrini seconda nei 200 dorso

Dopo il quinto posto maturato nei 100sl, Federica Pellegrini ottiene un interessante riscontro dai 200 dorso. Ad Atlanta, la divina è seconda alle spalle di una fantastica Ruck. 2'11"28, la fuoriclasse di casa Italia conquista la lotta per la piazza d'onore replicando alla Hannah. Come detto, sfreccia Taylor Ruck, con un crono di livello mondiale. 2'06"36 per la stellina del nuoto. C'è tempo per la doppietta, la canadese firma i 200sl. 1'56"85, rimanda Wang, Smith e Oleksiak.

Nei 200sl, questa volta al maschile, ad imporsi è Conger - 1'46"96 - mentre a dorso, sulle quattro vasche, è spettacolo a tre. Ryan Murphy migliora il suo limite di stagione e tocca a 1'55"46. Sforzo necessario per reprimere le velleità di Pebley, staccato di circa 4 decimi. Irie completa un podio nobile.

La Geer risponde a distanza alla Campbell e abbatte il muro dei 25"00 nei 50sl. 24"78, tempo simile a quello dell'australiana. Smoliga seconda a 25"14. Adrian, primo nei 100sl, deve cedere nei 50, piegato da Andrew. 21"93, secondo solo a Proud nella corrente stagione. Grandi personaggi qui, terzo è Morozov, quarto Govorov, quinto Fratus.

Uno sguardo, infine, ai misti. Madisyn Cox spezza l'equilibrio a dorso e si prende i 400 davanti Margalis e Flickinger. Recita solitaria, tra gli uomini, per Kalisz. 4'08"92, gara chiusa fin dalle prime bracciate. Prenot e Abruzzo rifiniscono il podio.