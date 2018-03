Sci Alpino, Gigante Kranjska Gora: Hirscher mette il turbo; Kranjec la sopresa

Giornata particolare sulla neve slovena di Kranjska Gora. Marcel Hirscher è il primo a scendere ed è l'unico a trovare una pista perfetta e competitiva così da fare tutta la differenza di questo mondo. L'austriaco, dopo aver vinto l'oro all'Olimpiade di PyeongChang, si rilancia alla grande in Coppa del Mondo e con la super prestazione offerta oggi in Slovenia mette una mano sulla coppa di cristallo, per l'altra attendiamo lo slalom di domani dove potrebbe vincere con grande anticipo.

L'austriaco dunque sfrutta alla grande il pettorale numero uno e rifila distacchi epocali a tutti i suoi rivali, il primo dei quali è come sempre Henrik Kristoffersen. Il norvegese è secondo a sette decimi dal rivale ed è anche l'unico ad essere sotto il secondo di distacco, anche se non è abbastanza vicino da impensierire il Cannibale per la vittoria. Chiude il podio virtuale il padrone di casa Zan Kranjec che tra le pendenze amiche si esalta e conquista una posizione di vantaggio sui più quotati Pinturault e Nestvold-Haugen. Il francese continua nella sua stagione in chiaroscuro e lascia un secondo e quattro decimi sulla pista slovena.

Brutte notizie per casa Italia. Il migliore degli italiani è Luca De Aliprandini, ottavo e fuori dai giochi per il podio. Molto più indietro gli altri azzurri con Bosca bravo ad inserirsi nei trenta nonostante un pettorale molto alto. Fuori dai giochi Nani che conferma il pessimo stato di forma.

Top Ten:

1 1 HIRSCHER Marcel AUT 1:10.12

2 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:10.85 +0.73

3 7 KRANJEC Zan SLO 1:11.53 +1.41

3 3 PINTURAULT Alexis FRA 1:11.53 +1.41

5 8 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1:11.76 +1.64

6 9 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:12.32 +2.20

7 6 FELLER Manuel AUT 1:12.44 +2.32

8 11 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:12.57 +2.45

9 36 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:13.23 +3.11

10 10 MURISIER Justin SUI 1:13.26 +3.14