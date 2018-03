Sci Alpino, Gigante Kranjska Gora: pazzesco Hirscher! Vittoria e coppa di specialità

Marcel Hirscher è sempre più nella leggenda dello sci alpino. L'austriaco vince dominando il gigante di Kranjska Gora e mette le mani sull'undicesima vittoria stagionale, ma soprattutto sulla quinta coppa di specialità di gigante - è la decima in ogni specialità - della propria carriera. Il Cannibale aveva posto l'ipoteca già nella prima manche, ma come suo solito ha voluto dare spettacolo anche nella gara decisiva decidendo di scendere a tutta e di incrementare ancor di più il già stratosferico vantaggio.

Secondo, ma non amareggiato come al solito, anzi, Henrik Kristoffersen. Il norvegese conclude la prova con una discesa d'attacco ma con due errori pesanti che ne condizionano la rimonta, così Hirscher può facilmente aumentare il già cospicuo vantaggio, terminando con un secondo e sei decimi avanti al rivale storico. Il norge, conscio di competere con un alieno e probabilmente lo sciatore più forte di sempre, ha imparato ad accettare la sconfitta così come lo ha fatto anche il terzo classificato di oggi: Alexis Pinturault. Il francese ha rimontato dal quarto posto al terzo, conquistando il podio finale confermando lo stato di forma ritrovato alle Olimpiadi di PyeongChang. Spreca con una serie di errori l'ottima prima manche Zan Kranjec, lo sloveno non riesce a difendere il podio è termina al quinto posto, dietro anche a Nestvold-Haugen autore di un'ottima discesa finale.

Per quanto riguarda il capitolo azzurri, il primo classificato è Giulio Giovanni Bosca, classe 1990 e per la prima volta a punti nella sua carriera, che ha chiuso al diciottesimo posto precedendo Manfred Moelgg, già in ritardo dopo la prima manche. Uscito di scena, invece, De Aliprandini che dopo l'ottavo posto iniziale non è riuscito a confermarsi. Chiudono a punti la loro prova anche Riccardo Tonetti, che così dovrebbe aver conquistato il pass alle finali, e Giovanni Borsotti, ventiquattresimo.

La top ten:

1 1 HIRSCHER Marcel AUT 2:20.76

2 4 KRISTOFFERSEN Henrik 2:22.42 +1.66

3 3 PINTURAULT Alexis FRA 2:23.27 +2.51

4 8 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 2:23.54 +2.78

5 7 KRANJEC Zan SLO 2:24.20 +3.44

6 6 FELLER Manuel AUT 2:24.40 +3.64

7 9 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 2:24.63 +3.87

8 36 WINDINGSTAD Rasmus NOR 2:24.69 +3.93

9 21 FORD Tommy USA 2:25.20 +4.44

10 28 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 2:25.51 +4.75