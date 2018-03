Sci di fondo - Lahti, sprint in tecnica libera femminile: Falla brucia le svedesi

Maiken Caspersen Falla si aggiudica la sprint in tecnica libera sulle nevi di Lahti. La norvegese precede sul traguardo le svedesi Nilsson e Falk. Quarta posizione per la tedesca Ringwald. Il distacco si fa più ampio dalla quinta piazza, con Ingemarsdotter e Van der Graaf a ultimare il pacchetto delle sei. Falla si impone nella prima semifinale, quella di maggior "pregio" e ribadisce poi straordinaria condizione al tramonto. Nulla può Nilsson, piegata due volte dopo il sigillo ai quarti. Terza, come detto, Falk, miglior tempo in sede di qualificazione. Una quarta svedese, Dyvik, è settima, dopo l'impressione di forza firmata al primo turno ad eliminazione diretta.

Una sola azzurra supera lo sbarramento. Greta Laurent fissa il ventiduesimo crono, ma esce poi ai quarti dopo non va oltre la quinta posizione. Gaia Vuerich è invece trentasettesima.

Non incanta nemmeno la cannibale Bjoergen. Dopo un'olimpiade da protagonista, la signora del fondo zoppica e sigilla il ventitreesimo riferimento. Fatale, a Marit, la seconda semifinale. La quinta piazza non basta per continuare l'avventura. Saltano, dopo un ottimo avvio, anche Nepryaeva e Parmakoski - brillanti contro il tempo ma a malpartito nel confronto spalla a spalla. Il programma prosegue domani con una 10km in tecnica classica.