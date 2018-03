Tirreno-Adriatico 2018, il percorso tappa per tappa

Prende il via mercoledì 7 marzo l'edizione numero 53 della Tirreno-Adriatico, breve corsa a tappe (la Corsa dei due Mari), che si disputa nel Centro Italia e che precede l'appuntamento con la Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera.

Sarà una Tirreno dai grandi nomi, sia per la classifica generale che per i successi parziali: presenti infatti corridori del calibro di Chris Froome (Team Sky), Tom Dumoulin (Team Sunweb), Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Fabio Aru (UAE Team Emirates), Richie Porte (BMC), Mikel Landa (Movistar), Miguel Angel Lopez (Astana), Rohan Dennis (BMC), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Geraint Thomas (Team Sky). Per quanto riguarda le volate e gli arrivi da finisseur, spazio ai vari Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Greg Van Avermaet (BMC), Michal Kwiatkowski (Team Sky), Philippe Gilbert e Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Edvald Boasson Hagen e Mark Cavendish (Dimension Data), Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), Michael Matthews (Team Sunweb). Il percorso si articolerà in sette tappe, secondo una schema tradizionale: una cronosquadre d'apertura e una cronometro individuale di chiusura, un arrivo in salita, due tappe per velocisti e altrettante frazioni mosse. Il programma completo:

1^ tappa (mercoledì 7 marzo). Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (21.5 km, cronometro a squadre). Consueto avvio, con una cronometro a squadre completamente piatta sulle sponde del Tirreno e di Lido di Camaiore.

2^ tappa (giovedì 8 marzo). Camaiore - Follonica (172 km). Si resta in Toscana, con arrivo a Follonica, nel grossetano. Tappa per velocisti, che presenta solo un gran premio della montagna, la salita di Montemagno in apertura. Finale con circuito di 8.3 km, da ripetere per tre volte.

3^ tappa (venerdì 9 marzo). Follonica - Trevi (239 km). Tappa lunga, quasi una classica, di 239 km complessivi, con tre gpm nella prima parte (Roccastrada, Passo del Lume Spento e La Foce). Nel finale da affrontare due volte la salita di Trevi, 2.4 km con pendenze superiori al 15% nell'ultimo tratto.

4^ tappa (sabato 10 marzo). Foligno - Sarnano Sassotetto (219 km). Primo e unico arrivo in salita della corsa. Le ascese di San Ginesio, Gualdo e Penna San Giovanni fanno da antipasto all'erta conclusiva, lunga 13.2 km, con una pendenza media intorno al 6-7% e punte superiori al 10%.

5^ tappa (domenica 11 marzo). Castelraimondo - Filottrano (178 km). E' la tappa dedicata alla memoria di Michele Scarponi, quella con il Muro di Filottrano da affrontare per ben tre volte, l'ultima delle quali all'arrivo. Salita con pendenze fino al 15%, intervellata da tratti di breve discesa.

6^ tappa (lunedì 12 marzo). Numana - Fano (153 km). Percorso nuovamente adatto ai velocisti: dopo una prima parte mossa, con due gran premi della montagna sul percorso, la frazione diventa pianeggiante negli ultimi quaranta chilometri.

7^ tappa (martedì 13 marzo). San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (cronometro individuale, 10 km). La classifica generale finale si decide sul lungomare di San Benedetto del Tronto: tradizionale cronometro di dieci chilometri, nella quale i distacchi saranno comunque limitati.