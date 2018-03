Parigi-Nizza, subito Démare al fotofinish

E' del francese Arnaud Démare la prima tappa della Parigi-Nizza edizione 2018. Lo sprinter del Team FDJ si impone sul traguardo di Meudon, in cima a uno strappo catalogato come di terza categoria, al fotofinish sul basco Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida). Terzo un altro corridore transalpino, Cristophe Laporte (Cofidis), che sale sul podio di giornata scalzando il belga Tim Wellens (Lotto Soudal), vincitore dell'ultima Vuelta a Andalucia. Sesto uno dei favoriti alla vittoria finale, Julian Alaphilippe della Quick-Step Floors, mentre il suo ex compagno di squadra Matteo Trentin, ora alla Mitchelton-Scott, è il migliore degli italiani, nono. Con questo successo Démare si prende anche la maglia gialla di leader della classifica generale: domani tappa per velocisti, con traguardo posto a Vierzon.

La prima tappa della Parigi-Nizza 2018 conduce il gruppo da Chatou a Meudon, per 135 km complessivi. Frazione breve ma insidiosa nel finale, con l'arrivo posto in cima a un gran premio della montagna di terza categoria, la Cote de Meudon, 1.9 km di lunghezza al 5.4% di pendenza media. Sotto una pioggia battente, sono in tre a provare la fuga: il belga Jurgen Roelandts (BMC Racing Team) e i francesi Pierre-Luc Périchon (Team Fortuneo-Samsic) e Pierre Rolland (Team EF Education First-Drapac), che vengono però tenuti a tiro dal gruppo, senza riuscire mai a guadagnare più di tre minuti e mezzo di margine. A trentacinque chilometri dal traguardo, una caduta coinvolge nomi importanti come il portoghese Rui Costa (Team UAE Emirates), il belga Dylan Theuns e l'americano Tejay Van Garderen (BMC). E' proprio lo statunitense ad avere la peggio, costretto al ritiro dopo lo scivolone. La fuga viene annullata a tredici chilometri dalla conclusione, mentre la tappa si decide sulla Cote de Meudon, uno strappo secco con alcuni tratti in pavè. Sulle prime rampe ci prova il francese Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale), che accarezza il sogno della vittoria fino alle ultime centinaia di metri, quando viene raggiunto da un gruppo che rinviene a grande velocità. Una volata convulsa premia, dopo diversi sguardi al fotofinish, un altro corridore transalpino, lo sprinter Arnaud Démare (FDJ), che si impone in rimonta, per questione di millimetri, sul basco Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida). Con lo stesso tempo del vincitore giungono anche Christophe Laporte (Cofidis), Tim Wellens (Lotto Soudal), Mike Teunissen (Team Sunweb) e Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), mentre l'austriaco Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) regola il secondo troncone del gruppo, a due secondi di ritardo. Démare festeggia dunque il doppio colpo tappa e maglia, in attesa di provare a concedere il bis nella tappa di domani.

Ordine d'arrivo. 1. Démare in 3h 07' 39". 2. G. Izaguirre s.t. 3. Laporte s.t. 4. Wellens s.t. 5. Teunissen s.t. 6. Alaphilippe s.t. 7. Konrad a 2". 8. Teuns s.t. 9. Trentin s.t. 10. I. Izaguirre s.t.

Classifica generale. 1. Démare in 3h 07' 29". 2. G. Izaguirre a 4". 3. Laporte a 6". 4. Wellens a 10". 5. Teunissen s.t. 6. Alaphilippe s.t. 7. Konrad a 12". 8. Teuns s.t. 9. Trentin s.t. 10. I. Izaguirre s.t.