Sci Alpino - Slalom, Kranjska Gora: dominio Hirscer, Kristoffersen a otto decimi

Sempre lui, ancora lui. Marcel Hirscher non accenna a mollare un centimetro ai propri rivali e dopo aver vinto ieri la coppa di specialità nel Gigante, oggi prova a raddoppiare vincendo quella di Slalom e mettendo una seria ipoteca anche sul globo di cristallo. Il Cannibale a Kranjska Gora mette sin da subito le cose in chiaro con una prima manche al limite della perfezione che lo mette al riparo da eventuali assalti norvegesi nel pomeriggio. Ottantadue decimi il vantaggio dell'austriaco sul diretto rivale Henrik Kristoffersen, sempre più secondo.

Il norvegese si deve accontentare del secondo posto provvisorio, ma nel corso della seconda manche dovrà pararsi dagli attacchi che arriveranno dalle sue spalle. Il campione olimpico Andre Myhrer infatti è a soli diciassette millesimi dal Kristoffersen e oggi pomeriggio proverà a trovare un altro piazzamento prestigioso alle spalle del Cannibale. Quarto un altro austriaco, il probabile erede di Hirscher nella selezione biancorossa, Michael Matt. Il fratello d'arte ha già fatto vedere di possedere grandi colpi e a PyeongChang si è preso la medaglia di bronzo nello slalom. Oggi proverà a conquistare il secondo posto per compiere la doppietta austriaca, ma non sarà semplice dati i quattro decimi dal norge.

Si difendono bene gli azzurri. Manfred Moelgg, pettorale numero uno, chiude all'ottavo posto, mentre Stefano Gross lo precede di una posizione. Entrambi, però, sono troppo lontani dal podio per pensare una rimonta. In questo senso potrebbero sorprendere i due giovani Clement Noel e Loic Meillard. Soprattutto il francese è quello che potrebbe trovare il primo podio in coppa del mondo dopo aver sfiorato la medaglia olimpica terminando la prova al quarto posto.

La top ten:

1 5 HIRSCHER Marcel AUT 52.26

2 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 53.08 +0.82

3 7 MYHRER Andre SWE 53.25 +0.99

4 4 MATT Michael AUT 53.48 +1.22

5 22 NOEL Clement FRA 53.85 +1.59

6 23 MEILLARD Loic SUI 53.93 +1.67

7 6 GROSS Stefano ITA 54.00 +1.74

8 1 MOELGG Manfred ITA 54.12 +1.86

9 14 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 54.13 +1.87

10 15 ZENHAEUSERN Ramon SUI 54.25 +1.99