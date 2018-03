Sci Alpino - Combinata, Crans Montana: Goggia prima nel SuperG; super Delago seconda

La prestazione che sarebbe servita nella giornata di ieri è arrivata oggi. Sofia Goggia domina il SuperG valido per la prima manche della combinata alpina. Una prova pulita, senza errori, anche se il rammarico di poter far meglio resta, come dimostra la reazione della campionessa olimpica che termina la sua prova un po' stizzita. Tanto basta, però, per mettersi al comando della prima manche, ma forse non sarà abbastanza per trovare la vittoria, poiché alcune slalomiste sono molto vicine. Al secondo posto provvisorio una splendida Nicol Delago che si conferma essere la nostra futura atleta di punta nelle discipline veloci. La ventiduenne di Bressanone si ferma a soli ventiquattro centesimi dalla connazionale con una manche davvero efficace a conferma di quanto fatto vedere nelle ultime prove disputate.

Sul podio virtuale anche Ragnhild Mowinckel a quarantanove centesimi da Goggia. La norvegese precede Ricarda Haaser e Stephanie Brunner che con un'ottima prova in SuperG avanza la candidatura alla vittoria finale della combinata. L'austriaca classe 1994 dovrà recuperare all'italiana novantuno centesimi, impresa non impossibile vista la poca attitudine della nostra tra i pali stretti. Dietro la biancorossa c'è Federica Brignone, tagliata fuori dai giochi per la vittoria, seguita da Wendy Holdener staccata di un secondo e quattordici centesimi. La svizzera ha l'occasione di alzare per la seconda volta la coppa di specialità dopo quella del 2016 e di confermare il titolo mondiale vinto lo scorso anno a Sankt Moritz. Il distacco che la separa da Goggia è risicato per una slalomista come lei e dovrebbe riuscire a far manbassa nel pomeriggio.

Chi doveva metterle il bastone tra le ruote, ovvero Marta Bassino, ha purtroppo disputato un SuperG non all'altezza e zeppo di errori che ne hanno condizionato la gara. L'azzurra, salvo eventi eccezionali, saluta quindi la possibilità di alzare la prima coppa di specialità della sua carriera e anzi rischia anche di perdere il secondo posto nella speciale classifica.

La top ten:

1 2 GOGGIA Sofia ITA 1:03.70

2 12 DELAGO Nicol ITA 1:03.94 +0.24

3 15 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:04.19 +0.49

4 4 HAASER Ricarda AUT 1:04.27 +0.57

5 21 BRUNNER Stephanie AUT 1:04.61 +0.91

5 5 BRIGNONE Federica ITA 1:04.61 +0.91

7 7 HOLDENER Wendy SUI 1:04.84 +1.14

8 14 VENIER Stephanie AUT 1:04.85 +1.15

9 22 SCHNARF Johanna ITA 1:04.94 +1.24

10 27 SCHEYER Christine AUT 1:04.95 +1.25