Trofeo Città di Milano 2018, si parte domani

Il Trofeo Città di Milano è ormai un appuntamento di prestigio nel calendario natatorio. L'edizione 2018, per qualità, non si discosta dalle precedenti e raccoglie non solo le migliori firme italiane - manca Federica Pellegrini, di recente in acqua ad Atlanta e brillante tanto a stile quanto a dorso - ma anche "ospiti" stranieri di prima fascia. Romanchuk - rivale sulle lunghe distanze di Paltrinieri - LeClos e Proud, figure di spicco nel panorama mondiale. La competizione prende piede nella giornata di domani, alle 9 l'inizio delle gare presso la piscina Samuele in via Trani. Batterie al mattino, finali dalle 16. Domenica, come di consueto, spazio ai giovani.

Quest'oggi, invece, è prevista la conferenza stampa di presentazione, con Fabio Scozzoli ad introdurre l'evento.

Il programma nel dettaglio

Abbiamo citato Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico dei 1500 è attualmente impegnato in Australia, rinuncia quindi obbligata alla tappa milanese. Presente, invece, Gabriele Detti, quantomeno a bordovasca. L'infortunio di inizio stagione, da non sottovalutare, non consente voli pindarici, occorre rientrare gradualmente. Siamo a un mese circa dagli Assoluti, caccia quindi a significative risposte.