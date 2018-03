Nuoto, Trofeo Città di Milano 2018 - Carini precede Le Clos nelle batterie dei 200 farfalla

Google Plus

Secondo impegno a distanza di pochi minuti per Chad Le Clos. Dopo la parentesi veloce - 100sl - si rituffa nei 200 farfalla. Nessun patema per il sudafricano, primo nella terza e ultima batteria. 2'01"04, anticipa di 16 centesimi Coelho. Carini - 2'00"67 - firma la performance di riferimento. In vasca con l'azzurro, un altro transalpino, Arthur Cachot. 2'02"31, quarto complessivo.

50 dorso femminili - La ceca Baumrtova - 28"19 - precede nella quinta di sei batterie Silvia Scalia - 28"49 - e si attesta al vertice della graduatoria riguardante i 50 dorso femminili. Tra le due si inserisce Georgia Davies. La britannica copre la vasca in 28"39. Le prime otto sono sotto i 30"00, da sottolineare la performance di Francesca Frescia, classe 2000. Centra la finale, 29"77 per lei.

200 misti femminili - Harvey e Trombetti rubano la scena nell'eliminatoria dei 200 misti femminili. La canadese - 2'15"21 - ha margine nella quarta batteria, la Trombetti - 2'15"70 - dilaga nella terza. Sara Franceschi - 2'17"71 - può inserirsi nella lotta per la vittoria, Anna Pirovano - 2'18"07 - è al momento quarta. Infine, in evidenza Roberta Circi. Anno di nascita 2002, 2'19"11, spazio per stupire nel pomeriggio.