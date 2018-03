Nuoto, Trofeo Città di Milano 2018 - Rivolta vs Le Clos nei 100 farfalla, Baumrtova al comando nel dorso

Google Plus

Lo abbiamo detto ieri. Il calendario milanese di Chad Le Clos è piuttosto fitto e spazia tra più stili. La farfalla rappresenta però il giardino di casa, nei 100 si annuncia un duello interessante con il nostro Rivolta. Le Clos si impone nella sesta e ultima batteria - 53"97, mezzo secondo circa il margine su Roch - Rivolta domina la vasca nella precedente. Sette centesimi meglio del sudafricano, primo crono d'ingresso in finale.

Parti invertite, rispetto ai 50 dorso femminili, nei 100. Simona Baumrtova riesce, sulla doppia distanza, ad esprimersi in modo ottimale. 1'01"01 per la ceca. Georgia Davis - 1'02"18 - deve mutare il trend nel pomeriggio. Tra le due si infila Silvia Scalia - 1'01"90 - impegnata nella quinta batteria.

Solo quattro le prove nella gara veloce del dorso maschile. Simone Sabbioni torna a respirare a pieni polmoni, tocca al comando nell'ultima tornata. 26"06, sulle sue code l'intramontabile Di Tora - 26"27. Il crono di riferimento giunge dalla terza batteria, è di Matteo Milli, qui a Milano primo attore nei 100. 25"90 per l'alfiere del Team Lombardia.

Nei 200 farfalla femminili, la quarta batteria è nettamente la più rapida. Provengono da lì i primi tre tempi assoluti. 2'13"23, Alessia Polieri si impone davanti ad Ilaria Bianchi - ieri splendida nei 100, la sua gara. 2'15"40, invece, per Aurora Petronio. Stefania Pirozzi - tocco in testa nella terza - chiude in 2'16"00.