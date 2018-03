Nuoto, Trofeo Città di Milano 2018 - I 100 farfalla di Le Clos, un Di Tora eterno

Google Plus

Chad Le Clos, cordiale e disponibile oltre la vasca, cannibale in acqua. Il sudafricano dal volto gentile chiude i 100 farfalla con tempo sensazionale. 51"36 - passaggio a 24"02 - la sfida con Matteo Rivolta, annunciata dopo la batteria, si scioglie all'alba della gara. Divario ampio, oltre un secondo tra Le Clos e il nuotatore italiano. Rivolta ferma il cronometro a 52"90, terzo Roch.

Da Le Clos a Di Tora. L'eterno ragazzo sbatte la porta e sigilla i 50 dorso. Classe '86, una vita per il nuoto. Scende sotto i 26"00 - 25"98 - regola il più quotato Milli. Rifinisce il podio Sabbioni, comunque in crescita dopo la contro-prestazione nei 100. Ilaria Bianchi concede il bis. Dopo l'assolo nei 100 farfalla, si prende anche i 200 - 2'10"38. Batte Alessia Polieri, forse affaticata dalla prova nei misti in apertura di pomeriggio - 2'10"95. Terza, ma staccata, Aurora Petronio.

Simona Baumrtova - 1'00"41 - vince i 100 dorso, precedendo Davies e Scalia - 1'01"73. Desplanches, favorito senza mezzi termini dopo l'eliminatoria, si conferma in finale nei 200 misti. 1'59"45 per lo svizzero. Alle sue spalle due italiani, Sorriso e Glessi. Assente Turrini.