Milano-Sanremo, Nibali incredulo: "Non so come ho fatto"

Solo Vincenzo Nibali poteva porre fino al digiuno italiano alla Milano-Sanremo, che durava da dodici anni, dalla vittoria di Filippo Pozzato nel 2012. Lo Squalo dello Stretto ha tinto nuovamente di tricolore una Classicissima di Primavera prima bagnata dalla pioggia, poi baciata dal sole, con un'azione straordinaria nel finale di corsa. Partito sul Poggio, non sul tratto più duro, ma con un tempismo perfetto, il siciliano della Bahrain-Merida ha avuto la forza di tirar dritto e di resistere al ritorno del gruppo in Via Roma, conquistando una delle vittorie più bella di una carriera già zeppa di acuti.

Subito dopo l'arrivo, intervistato dalla stampa televisiva, Nibali non ha nascosto stupore e incredulità per un successo a lungo cercato ma comunque inatteso (il messinese non era certo tra i grandi favoriti della vigilia): "Devo ringraziare la squadra che ha corso alla perfezione - le sue parole a caldo alla RAI, riportate dalla Gazzetta dello Sport - io sono riuscito a rimanere coperto in gruppo con Colbrelli, tenendo la situazione sotto controllo. La tattica era che avrei dovuto muovermi nel finale se qualcuno se ne andava. Sulla Cipressa sentivo che avevo una bella gamba risalivo posizioni. Ho attaccato e quando dall'ammiraglia mi hanno detto che avevo venti secondi di vantaggio mi sono sorpreso e ho tirato a tutta. I due viali con il vento il faccia non finivano mai. Avevo paura di girarmi, non sapevo dov'era il gruppo. Sentivo soltanto "10" e "11". Ero lì a tutta e sentivo che c'era Colbrelli a fare da stopper, che controllava. Quando sono arrivato a 50 metri dal traguardo mi sono girato e mi sono preso un momento. Arrivare tra le due ali di folla è stato fantastico, mi sono reso conto che i velocisti non mi avrebbero ripreso. È bellissimo, ma non riesco ancora a valutare se sia la più bella vittoria della mia carriera. Quando a volte mi invento queste cose non so nemmeno io come faccio. Me la gusterò piano piano. È una gara che non speravo di vincere. Ho fatto una buona Tirreno e ne sono uscito in crescendo giorno dopo giorno. Sono arrivato qui a fari spenti, con grande serenità, nelle condizioni migliori".