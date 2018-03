Volta a Catalunya, fuga vincente di De Gendt nella terza tappa

Al termine di una fuga da lontano, prima in compagnia di altri quattro corridori, poi in solitaria, Thomas De Gendt si aggiudica la terza tappa della Volta a Catalunya 2018, stravolta dalle condizioni meteorologiche avverse, con arrivo posto a Camprodòn. Solito assolo del belga della Lotto-Soudal, capace di fare il vuoto nel finale e di resistere al ritorno del gruppo, prendendosi anche la maglia di leader della classifica generale (con 23" di vantaggio su Alejandro Valverde). Non riescono nel tentativo di recupero i vari Nairo Quintana (Movistar), Simon Yates (Bora-Hansgrohe), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e Mathias Frank (AG2R La Mondiale). Domani arrivo in quota a La Molina, meteo permettendo.

La terza tappa della Volta a Catalunya edizione 2018 viene stravolta dagli organizzatori, a causa di previsioni meteo che annunciano neve e temperature sotto le zero sul Port de Rocabruna e sulla salita che conduce all'arrivo di Vallter 2000. Il nuovo percorso è dunque di 153.2 km complessivi, da Sant Cugat del Vallès a Camprodón, con arrivo posto in falsopiano dopo un gran premio della montagna di seconda categoria. Saltano i piani della vigilia, ma non la fuga di giornata, composta da cinque uomini: Mikel Bizkarra (Euskadi Basque Country), Lluís Mas (Caja Rural-Seguros RGA) e Pablo Torres (Burgos BH), il francese Clément Chevrier (AG2R La Mondiale) e il belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal), che guadagnano circa quattro minuti sul gruppo del leader Alejandro Valverde, tirato dalla Movistar. Sul Coll de Bracons, a una cinquantina di chilometri dalla conclusione, si rompe l'accordo nel drappello dei fuggitivi, e con De Gendt rimangono solo Bizkarra e Mas, mentre il vantaggio nei confronti del gruppo inseguitore scende sotto i due minuti.

A ventidue chilometri dalla conclusione Thomas De Gendt prova l'azione personale, leva di ruota i due spagnoli e tenta l'azzardo di arrivare al traguardo da solo. Splendida azione del belga, che costringe il gruppo ad aumentare il ritmo: ai -12 Marc Solèr (Movistar) accende la miccia tra i big, ma ad avvantaggiarsi sono lo svizzero Mathias Frank (AG2R La Mondiale), il colombiano Nairo Quintana (Movistar), il francese Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), che si riportano a una cinquantina di secondi dal battistrada. Da dietro è il Team Sky a prendere in mano la situazione, ma De Gendt vola verso la vittoria, resiste a un paio di strappi nel finale e vince da solo sul traguardo di Campodròn. Nell'ultimo chilometro Quintana prova a staccare i suoi tre compagni d'avventura, ma il suo tentativo fallisce, e il quartetto di inseguitori viene raggiunto proprio nei pressi della linea d'arrivo. Secondo, a venti secondi, Simon Yates (mentre il gemello Adam è coinvolto in una caduta), terzo Pinot, quarto Frank, poi via via tutti gli altri, tra cui anche Alejandro Valverde (Movistar), che deve cedere la maglia di leader della generale proprio a De Gendt. Domani in programma un tappone con arrivo a La Molina.

Ordine d'arrivo. 1. De Gendt in 4h 14' 48". 2. S. Yates a 20". 3. Pinot s.t. 4. Frank s.t. 5. Quintana s.t. 6. Visconti s.t. 7. Schachmann s.t. 8. Bernal s.t. 9. Mohoric s.t. 10. Jungels s.t.

Classifica generale. 1. De Gendt in 12h 34' 54". 2. Valverde a 23". 3. Impey a 29". 4. S. Yates s.t. 5. Pinot a 31". 6. McCarthy a 33". 7. Quintana a 35". 8. Mohoric s.t. 9. Jungels s.t. 10. Prades s.t.