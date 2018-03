Volta a Catalunya, Valverde vince a La Molina e torna leader

Ancora Alejandro Valverde. Il murciano del Team Movistar fa sua anche la quarta tappa della Volta a Catalunya 2018, trionfando sul traguardo in quota di La Molina. Regolato allo sprint il colombiano Egal Bernal (Team Sky) e nuovamente agguantata la maglia biancoverde di leader della classifica generale (a picco il belga Thomas De Gendt). Terzo di giornata Nairo Quintana (Movistar), l'altro colombiano che lavora per Valverde fino all'ultimo chilometro, per poi perdere sei secondi nel finale. Tra i big, il francese Pierre Latour (AG2R La Mondiale) limita i danni a 23", mentre i vari Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Marc Soler (Movistar) e Simon Yates (Mitchelton-Scott) pagano oltre cinquanta secondi. Ora Valverde precede Bernal di diciannove secondi in classifica generale. Domani frazione mossa, con arrivo a Vielha Val d’Aran.

La quarta tappa della Volta a Catalunya edizione 2018 conduce il gruppo da Llanars a La Molina, per 170.8 km complessivi. Dopo una prima metà di giornata mossa, ecco il Port d'El Jou (prima categoria), il Coll de la Creueta (categoria especiàl, ben 21 km al 5% di media) e l'ultima salita verso La Molina (prima categoria, 11.3 km al 4.3%, con pendenze a lungo superiori al 10%, in alcuni tratti al 15%). La frazione è contrassegnata da una lunga azione personale di Esteban Chaves, colombiano del Team Mitchelton-Scott, che scollina in testa sul Port d'El Jou e sul Coll de la Creueta. La sua fuga si esaurisce però sull'ultima discesa, quando viene raggiunto e superato dallo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Merida). Anche Alejandro Valverde prova a sorprendere i suoi avversari in discesa, ma non riceve collaborazione dallo stesso Chaves e si accoda nuovamente al gruppo, tirato dagli uomini della sua Movistar, che accusano intanto un ritardo di un minuto da Mohoric. Lo sloveno inizia da solo l'ascesa verso La Molina, salvo piantarsi immediatamente. Da dietro ecco invece i fuochi d'artificio: Marc Soler (Movistar) accende la corsa, con un paio di scatti che sfilacciano il gruppo, portandosi dietro, tra gli altri, George Bennett (Lotto-Jumbo) e Pierre Latour (AG2R La Mondiale). Ai meno nove ecco l'attacco di Alejandro Valverde: uno scatto secco del capitano della Movistar, che costringe il colombiano Egal Bernal (Team Sky) a rispondere, con il connazionale Nairo Quintana a fare da stopper.

Si forma così un quintetto al comando: Valverde, Soler, Latour, Bernal e Quintana procedono verso il traguardo, mentre da dietro provano a imbastire una difficile rimonta i vari Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) e Simon Yates (Mitchelton-Scott). Il catalano Soler fa l'andatura, ma viene fiaccato dagli scatti di un indomito Bernal, che costringe alla resa anche Latour. E' poi Nairo Quintana a provarci negli ultimi chilometri, ma il suo connazionale non molla un centimetro, con Valverde alla sua ruota. La tappa si decide negli ultimi mille metri, dove le pendenze si fanno più dure: Quintana si sfila, Valverde segue l'allungo di Bernal e lo regola agevolmente in volata, prendendosi la maglia di leader della generale (il belga Thomas De Gendt, della Lotto-Soudal, paga gli sforzi della giornata precedente e giunge al traguardo con un ritardo abissale). Dietro Quintana, Latour è quarto a 23", mentre il gruppo di Pinot, Soler e Simon Yates giunge a 53". Gran successo dunque dell'Embatido, che ipoteca il successo finale alla Volta a Catalunya, nonostante alla conclusione della corsa manchino ancora tre tappe.

Ordine d'arrivo. 1. Valverde in 4h 25' 54". 2. Bernal s.t. 3. Quintana a 6". 4. Latour a 23". 5. Pinot a 53". 6. Soler s.t. 7. S. Yates s.t. 8. Carthy a 59". 9. Martinez a 1'03". 10. Hermans s.t.

Classifica generale. 1. Valverde in 17h 00' 58". 2. Bernal a 19". 3. Quintana a 26". 4. Latour a 48". 5. S. Yates a 1'12". 6. Pinot a 1'14". 7. Soler a 1'18". 8. Bennett s.t. 9. Carthy a 1'24". 10. Kruijswijk a 1'28".