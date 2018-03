Pattinaggio di figura, Mondiali 2018: il sogno si spezza, Carolina Kostner chiude quarta

Sfuma il sogno della settima medaglia iridata in carriera per Carolina Kostner ai Campionati Mondiali di pattinaggio di figura in scena a Milano. Una serata incredibile, dal sogno alla dura realtà in pochi minuti, una serata che lascia l'amaro in bocca ai 15000 spettatori accorsi al Mediolanum Forum per sostenere la Regina del Ghiaccio.

A sei anni dall'apoteosi di Nizza, in molti abbiamo accarezzato il sogno che potesse ripetersi in casa. Il primo posto ottenuto dall'azzurra nel programma corto, davanti alla campionessa europea e olimpica in carica, aveva colmato di grandi speranze i cuori dei tifosi azzurri. Le tre cadute di Alina Zagitova poi, scesa sul ghiaccio per penultima, ci avevano addirittura illuso. La 15enne super campionessa non ha retto la pressione, forse arrivata scarica dopo il successo olimpico, ha commesso tre gravi cadute e qualche altra sbavatura finendo addirittura fuori dal podio, quinta, con un punteggio di 207.72. E questa è già una notizia. Bastava un programma libero pulito, pattinato con la consueta grazia ed eleganza per compiere un'imlresa memorabile. Invece Carolina, seppur sospinta da un pubblico in delirio, non è riuscita a mantenere alta la concentrazione per tutto l'esercizio.

La caduta sul salchow e qualche altra sbavatura tecnica hanno pesato davvero tanto sul punteggio finale compromettendo anche la valutazione artistica, da sempre tratto distintivo dell'azzurra. Il danno e la beffa. Non arriva nemmeno la medaglia: 208.88 punti e quarto posto finale. La nuova Campionessa del Mondo, a sorpresa, è Kaetlyn Osmond, bronzo olimpico a PyeongChang 2018. La canadese, quarta dopo il corto, è riuscita ad approfittare degli errori altrui chiudendo con 223.23 punti. Argento per la giapponese Wakba Higuchi (210.90), bronzo per l'altra nipponica Satoko Miyahara (210.08). Guardando i distacchi aumenta ancora di più l'amarezza. Solo 1.20 separa la Kostner dal podio. 21ma piazza invece per Elisabetta Leccardi con 149.17 punti all'esordio mondiale.