Volta a Catalunya 2018, la presentazione della quinta tappa

Alejandro Valverde si impone a La Molina, da favorito. Netta la supremazia della Movistar. Il fuoriclasse spagnolo deve difendere il vantaggio nell'uscita odierna, la quinta alla Volta a Catalunya. I chilometri da percorrere sono 213, si parte da Llivia, epilogo a Vielha Val d'Aran. Il disegno stuzzica diversi protagonisti, la pianura è sostanzialmente assente. La prima fase di corsa propone una pendenza favorevole, è una lunga volata verso Port del Cantò. Scalata interminabile, quasi 25km all'insù. La posizione annulla l'effetto sulla tappa, siamo lontani dal traguardo, nessuna azione di rilievo può sorgere qui.

Dopo il rifornimento, il plotone pone nel mirino la seconda fermata in quota, questa sì interessante. Port de la Creu de Perves, ascesa più brusca della precedente, si scollina quando mancano al termine 56 chilometri. Può aprirsi la battaglia, può sfoltirsi il gruppo. Rapida picchiata e l'asfalto torna rovente. Verso Vielha, ultimo appuntamento con aria rarefatta. Blindare la corsa non è semplice, chi vuole ribaltare la classifica ha terreno fertile.

Il tramonto è in picchiata, una manciata di chilometri per solcare il traguardo. Successo parziale, graduatoria generale, tutto sul piatto. Diretta come di consueto su Eurosport, il via alle 10.40.

Il percorso

La tappa di ieri