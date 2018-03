Pallanuoto, Europa Cup - Il Setterosa cede all'Olanda

Scivola, in Spagna, il Setterosa. Quarti di finale dell'Europa Cup a Pontevedra, le azzurre si inchinano all'Olanda di Havenga per 8 a 6. La nazionale guidata da Conti chiude in vantaggio il primo tempo, ma paga un conto pesante nei secondi otto minuti, quando le nostre rivali scavano il solco decisivo. Non punge davanti l'Italia, dietro viene punita dall'incedere poderoso di Van der Kraats, diciassette anni e un braccio in grado di dominare la scena.

Palmieri e Gragnolati replicano alla prima chiamata di Van der Sloot, sul 2-1 per il Setterosa si va al primo mini-riposo. Il secondo tempo, come detto, risulta deleterio per la nostra rappresentativa. L'Italia non trova mai la via delle rete, sparacchia male e consente all'Olanda di salire al comando del confronto. Strappa la scena Van der Kraats, inchioda due volte le azzurre, preludio alla terza marcatura di Klaassen. 3-0, 4-2 nel computo totale, questo il punteggio a metà partita. Garibotti e Bianconi dimostrano personalità, Conti si aggrappa alle sue certezze per ricucire. Una sola lunghezza divide le due squadre all'alba del quarto periodo. Van der Kraats ha però idee ben chiare, impacchetta altri due squilli e consente all'Olanda di affrontare con serenità l'epilogo. Uno scambio di cortesie tra Garibotti e Van der Sloot chiude il match. 8-6 Olanda.

L'Italia torna in campo nel pomeriggio, in palio il quinto posto con l'Ungheria. Si inizia alle 17. Queste, invece, le semifinali: Olanda - Grecia, Spagna - Russia. Diretta streaming su www.len.eu.