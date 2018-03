Volta a Catalunya 2018, la presentazione della sesta tappa

Alejandro Valverde difende il simbolo del primato, si impone, a Vielha Val d'Aran, Jarlinson Pantano. Quest'oggi, penultima uscita, 194 i chilometri da percorrere. Si riparte da Vielha, epilogo a Torrefarrera. Giornata interlocutoria per i big, fondamentale evitare rischi lungo la strada. Il disegno favorisce le ruote veloci, probabile sprint di gruppo al tramonto. Approccio interessante, la prima parte di corsa è piuttosto mossa, concede un appiglio ad eventuali attaccanti. Si inizia in salita, ascesa di seconda categoria verso Tunel de Vielha. La discesa conduce alla successiva difficoltà altimetrica. Port de Viu de Llevata, vetta oltre i 1200 metri. Siamo ovviamente molto lontani dal traguardo, non c'è spazio per un'azione di livello.

Con il rifornimento, poco dopo il km100, spazio alla porzione conclusiva. Manca un ultimo appuntamento in quota. Altro GPM di seconda categoria, Port d'Ager. Circa 9km, pendenza media del 5%. I restanti 55km non propongono quesiti di sorta, le squadre possono compattarsi e preparare la volata. La formazione da seguire è la Bora, due le carte a disposizione - McCarthy e Bennett. La margherita è ridotta, possono inserirsi Bonifazio e Ferrari.

Il via alle 12.40, diretta su Eurosport dalle 15.45.

Il percorso