Volta a Catalunya 2018, la presentazione della settima tappa

Si chiude a Barcellona la Volta a Catalunya 2018. Alejandro Valverde è al comando della generale, ma non può distrarsi. Una manciata di secondi divide i primi tre, Bernal è nella morsa del duo Movistar Valverde - Quintana. Barcellona come detto, 154.8 chilometri da percorrere.

La prima parte di corsa è caratterizzata da due Gran Premi della montagna. Dopo circa 20km, inizia l'ascesa verso Port de L'Ullastrell, trampolino per eventuali attaccanti. Picchiata e nuovo rimbalzo, il gruppo affronta il Port de Corbera. Un lungo passaggio interlocutorio accompagna poi la carovana al gran ballo. Circa 50km di assoluto silenzio, senza alcuna scossa.

Il circuito finale risulta decisivo per il successo parziale e per la classifica assoluta. Un circuito da ripetere otto volte, condito dalla scalata al Montjuic. Una volata di 2km, 8% di pendenza nel tratto più impegnativo. Difficile controllare la corsa, il caos può rimescolare le carte. Valverde, per caratteristiche, ben si abbina a uno strappo di questo tipo, può addirittura giocarsi la tappa.

Al termine dell'ultimo passaggio sul Montjuic, un tuffo verso la retta d'arrivo, quattro chilometri a tutta. Partenza alle 10.50, diretta su Eurosport dalle 13.

