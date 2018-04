Nuoto - Assoluti, domani si parte a Riccione

Riccione ospita, come di consueto, gli Assoluti, primo test di livello per gli azzurri in vista degli europei di Glasgow. Si parte domani, cinque giorni di gare utili a tracciare un primo bilancio. Tornano alcuni big - Detti, Paltrinieri e Quadarella - assenti al Trofeo Città di Milano per diversi motivi. Riflettori soprattutto su Gabriele, costretto a convivere con un problema alla spalla di non semplice soluzione. Gregorio, di contro, si testa in vasca dopo la parentesi nel fondo. Simona valuta il suo allenamento specifico all'estero.

La prima giornata è già densa di appuntamenti. Alle 10 tutti in acqua per le batterie, apertura dedicata ai 50 dorso U, spicca la figura di Simone Sabbioni. A seguire, 800sl D. La Quadarella si tuffa però nel pomeriggio, nella serie veloce. I 400sl ospitano i gemelli d'oro. Distanza affine a Detti, meno a Paltrinieri, certo più a suo agio negli 800 e soprattutto nei 1500. La rana femminile è territorio di Carraro e Castiglioni. Brillante Martina a Milano, bloccata da alcuni fastidi, invece, Arianna. Qui può nascere l'ennesimo duello, spalla a spalla a caccia del riscontro cronometrico. Carini è la punta nei 200 farfalla U, le classe '99 Cusinato e Franceschi nobilitano il parterre dei 400 misti, dove promesse del futuro sgomitano per ritagliarsi uno spicchio di gloria. Chiusura dedicata ai 50sl, i veterani a dettar legge. Orsi prova ad insidiare la leadership a livello nazionale di Luca Dotto.

Per la giornata di domani, come riporta il sito della FIN, è prevista la diretta televisiva delle batterie, mentre per le finali è in programma la diretta streaming, con differita poi della Rai. Le gare con titolo in palio prendono il via alle 17.30.

Martedì 10 aprile, il programma delle batterie

50 dorso U

800sl D serie lenta

400sl U

100 rana D

200 farfalla U

400 misti D

50sl U