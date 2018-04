Nuoto - Assoluti primaverili, il programma di giovedì

Il giorno di Federica Pellegrini. Approccio morbido in staffetta, ieri i 50 dorso. La divina, nella sua ultima parentesi natatoria, sfida la velocità pura, va a caccia di un'impresa olimpica nei 100sl. Oggi, a livello nazionale, parte con i favori del pronostico. Quinta e ultima batteria, in precedenza le principali rivali, Ferraioli su tutte. 100sl anche a livello maschile, qui il campo partenti è ricco, un frullato di esperienza e freschezza. Luca Dotto - battuto nei 50 - vuole titolo e riscontro cronometrico. Comanda l'ottava prova, con lui Miressi. Nella settima Orsi e Vendrame, nella sesta Zazzeri e la scheggia impazzita Vergani - condizione al top, due successi nel sacco.

Quattro batterie nei 200 misti D. Riflettori su Ilaria Cusinato, in grado nei 400 di rivoluzione le classifiche mondiali. Talento in prepotente ascesa, si trova nella terza con Fangio - assolo nei 200 rana - e Trombetti. Chiude il pacchetto la Franceschi - presente qui anche Carlotta Toni. Quattro batterie anche al maschile, il navigato Turrini alla prova Ceccon - sigillo nei 100 dorso, prova la replica nei misti.

Nel pomeriggio, Quadarella e Paltrinieri. Simona è in condizione - 800 di spessore - i 1500 sono distanza a lei gradita, quella della medaglia a cinque cerchi. In mattina, serie lenta, come per gli 800 maschili, orfani di Detti, bloccato da problemi alla spalla. Paltrinieri è a contatto con Acerenza, sorprendente nei 400. Può essere confronto interessante.

Il programma

800sl U

200 misti D

200 misti U

100sl D

100sl U

1500sl D