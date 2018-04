Nuoto - Assoluti primaverili: il programma di venerdì

Penultima giornata di gare a Riccione. I 100 farfalla U aprono la mattinata di batterie. Si rinnova il duello tra Codia - quarta prova - e Rivolta - quinta. Nei 100 dorso, al femminile, riflettori su Margherita Panziera, fresca di primato italiano. Il sigillo in staffetta, un crono sotto il minuto di livello assoluto. Scende in acqua prima delle principali rivali, Pellegrini, a caccia di risposte dopo un 100sl in difetto, e Scalia, pimpante nella vasca secca.

Quattro batterie, invece, per quel che riguarda i 200 farfalla U. Restivo è il principale candidato al successo, possono insidiarlo Sabbioni - non la sua distanza - Ciccarese, Mencarini e Mora. Nei 200 farfalla D, curiosità per seguire una Polieri in discreta condizione. Ilaria Bianchi deve reggere le quattro tornate per sovvertire il pronostico. Presente anche Ilaria Cusinato, mirabolante doppietta nei misti.

Pizzini è il faro dei 200 rana, si tuffa nella quarta e ultima batteria, prima Fossi e Bizzarri. Nei 50sl D, campo aperto, in tante avanzano una candidatura. Pezzato, Biondani, Ferraioli e Letrari, questi alcuni petali presenti nel mazzo. Luca Dotto, battuto nei 50 e nei 100sl, punta sui 200 per apporre la sua firma sugli Assoluti. Quarta batteria, intende lanciare un segnale a Ciampi, Di Giorgio, Senor, Lombini e Megli.

Il programma

100 farfalla U

100 dorso D

200 dorso U

200 farfalla D

200 rana U

50sl D

200sl U