Giro di Romandia, Matthews si aggiudica il cronoprologo

E' dell'australiano Michael Matthews il cronoprologo sprint di Friburgo, 4 km, che ha aperto oggi l'edizione 2018 del Giro di Romandia. Colpo del corridore del Team Sunweb, che nelle ultime settimane si era concentrato sulle classiche delle Ardenne, e che ora si ritrova leader della classifica generale in Svizzera. Battuti per un solo secondo il corridore di casa Tom Bohli (BMC), lo sloveno Primoz Roglic (Lotto-Jumbo), e un altro australiano, Rohan Dennis (BMC). Migliore degli italiani, a sorpresa, Diego Rosa (Team Sky), ottavo a sei secondi dal vincitore. Non convince Richie Porte (BMC), vincitore lo scorso anno, solo diciottesimo a quattordici secondi. Domani prima tappa in linea, con arrivo a Delémont dopo diverse salite.

Il cronoprologo che apre il Giro di Romandia 2018 si disputa su un percorso breve, quattro chilometri nella città di Friburgo, tra discesa e un tratto finale in salita. Tra i primi a partire, il miglior tempo è dello svizzero Tom Bohli (BMC) in 5'34", imitato poi dal compagno di squadra Rohan Dennis, quarto complessivo per questione di centesimi. Ottima performance di Diego Rosa. L'azzurro del Team Sky chiude a cinque secondi da Bohli, in una buona prova di squadra, con il colombiano Egal Bernal, al rientro dopo lo stop della Volta a Catalunya, che stampa un 5'44", stesso crono dello spagnolo Jonathan Castroviejo. Per detronizzare Bohli è necessaria una gran prestazione di Michael Matthews, che brilla particolarmente in una prova sprint, e brucia lo svizzero per un secondo. Solo quinto invece lo specialista belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal), a cinque secondi. Non riescono a far meglio della maglia verde dell'ultimo Tour de France neanche il gallese Geraint Thomas (Team Sky), in ritardo di cinque secondi, e lo sloveno Primoz Roglic (Lotto Jumbo), vincitore del Giro dei Paesi Baschi, a un secondo dall'australiano. Male Richie Porte, altro aussie, trionfatore della scorsa edizione, che chiude diciottesimo pagando quattordici secondi. Domani frazione di montagna, che potrebbe delineare meglio la classifica generale.

Ordine d'arrivo. 1. Matthews in 5'33". 2. Bohli a 1". 3. Roglic s.t. 4. Dennis s.t. 5. Campenaerts a 5". 6. Thomas s.t. 7. Clarke a 6". 8. Rosa s.t. 9. Latour s.t. 10. G. Izaguirre a 9". 11. Bernal a 11". 12. Castroviejo s.t. 13. Grivko s.t. 14. Rolland s.t. 15. De Gendt a 13". 16. Gougeard s.t. 17. Dillier a 14". 18. Porte s.t. 19. Martinelli s.t. 20. I. Izaguirre a 15".