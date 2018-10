Giro di Romandia, colpo De Gendt nella seconda tappa

Fuga vincente di Thomas De Gendt nella seconda tappa in linea del Giro di Romandia edizione 2018. Il corridore belga della Lotto Soudal trionfa in solitaria sul traguardo di Yverdon-les-Bains, dopo aver staccato i compagni d'avventura e al termine di una lunga azione da lontano. Il gruppo giunge all'arrivo con un distacco di oltre due minuti, regolato dall'azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), che vince la volata dei battuti davanti al francese Sam Dumoulin (AG2R La Mondiale) e all'australiano Michael Matthews (Team Sunweb). Nella top ten di giornata anche Diego Rosa, settimo, che precede di una posizione il compagno di squadra al Team Sky Egal Bernal. Invariata la classifica generale, con lo sloveno Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) ancora in maglia gialla, in attesa della cronoscalata di domani.

La seconda tappa in linea del Giro di Romandia 2018 conduce il gruppo da Delémont a Yverdon-les-Bains, per 174 km chilometri complesssivi. Frazione mossa, con in avvio il gpm di Col des Rangiers (terza categoria). Falsopiano fino alla seconda salita di giornata, il Col des Etroits, 5.6 km al 6% di pendenza media. Discesa, primo passaggio sul traguardo e ultimi trentacinque chilometri vallonati, pieni di saliscendi. Sulla prima ascesa di giornata se ne va la fuga buona, composta da cinque corridori: Thomas De Gendt e Victor Campenaerts (Lotto Soudal), Andriy Grivko (Astana), Nathan Brown (EF-Drapac) e Matteo Fabbro (Katusha-Alpecin). Proprio Fabbro deve abbandonare la compagnia a causa di un problema meccanico, mentre gli altri quattro volano via, raggiungendo anche quasi otto minuti di vantaggio su un gruppo che lascia fare. Sulla seconda salita si stacca Grivko, e il margine nei confronti del plotone maglia gialla rimane consistente, circa sei minuti a cinquanta chilometri dalla conclusione. Da dietro inizia a tirare con maggiore intensità la Bahrain-Merida per Sonny Colbrelli, affiancata anche dalla Lotto-Jumbo della maglia gialla Primoz Roglic. Ma il distacco è abissale, soprattutto con un Thomas De Gendt in gran spolvero, che può contare sul lavoro del compagno di squadra Campenaerts, che si rialza a trenta chilometri dall'arrivo. Poco dopo anche l'americano Nathan Brown si arrende all'azione di potenza di De Gendt, che gestisce alla grande il finale, trionfando in solitaria con oltre due minuti di vantaggio sul gruppo maglia gialla.

La volata dei battuti è vinta dall'italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), ancora secondo dopo la tappa di ieri, sul francese Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale) e sull'australiano Michael Matthews. Chiudono davanti anche i vari Pierre Latour (AG2R La Mondiale), Diego Rosa ed Egal Bernal (Team Sky), con Primoz Roglic che conserva il simbolo del primato. Domani cronoscalata di nove chilometri con arrivo a Villars: attesi al proscenio tutti i favoriti della vigilia.

Ordine d'arrivo. 1. De Gendt in 4h 03' 05". 2. Colbrelli a 2'04". 3. S. Dumoulin s.t. 4. Matthews s.t. 5. Morkov s.t. 6. Meurisse s.t. 7. Rosa s.t. 8. Bernal s.t. 9. Latour s.t. 10. Duchesne s.t.

Classifica generale. 1. Roglic in 8h 14' 25". 2. Dennis s.t. 3. Thomas a 4". 4. Rosa a 5". 5. Latour s.t. 6. G. Izaguirre a 8". 7. Bernal a 10". 8. Rolland s.t. 9. Porte a 13". 10. Gonçalves s.t.