Ginnastica artistica: la seconda giornata di Serie A e B [Fotogallery]

Milano - Dopo la prima gara di Arezzo, il 4 e 5 maggio si è tenuta al Forum di Assago, davanti ad un pubblico di 8000 persone, la seconda tappa del campionato 2018 di ginnastica artistica maschile e femminile. Evento terminato con l'esibizione finale della squadra nazionale di Ginnastica Ritmica, insieme al ballerino solista del Teatro alla Scala Christian Fagetti, con una rappresentazione sulle note del Fantasma dell'Opera.

Artistica maschile - In Serie A con 166,000 punti la Ginnastica Salerno si conferma alla testa della gara e del campionato, seguita sul podio dalla Pro Carate con 163,300 punti e Ginnastica Civitavecchia (161,400).

La classifica di metà campionato, basta sulla somma dei punteggi delle varie gare, quindi vede al comando i salernitani con 2 vittorie (326,700 punti) seguiti da Spes Mestre (319,850) e Civitavecchia (317,550).

Nel campionato cadetto è la Ginnastica Ardor Società Cooperativa di Padova che bissa il trionfo di Arezzo con il punteggio complessivo di 146,900, davanti alla Junior 2000 (146,600) e alla Ghislanzoni GAL di Lecco (144,950). Nella classifica di campionato Padova comanda con con il totale di 292,750 punti, seguita da Aurora e Ghislanzoni, rispettivamente con 284,400 e 284,000 punti.

Artistica femminile - Nella massima serie la Brixia Brescia prosegue sempre in testa con 165,000 punti e ad ogni gara lascia il vuoto dietro di se; secondo posto a pari merito tra Ginnastica Artistica Lissonese e Centro Sport Bollate con 152,700 punti.

Stesse squadre in testa alla classifica di campionato: Brixia (329,050 punti), Centro Sport Bollate (302,750) e GAL Lissone (302,250).

In Serie B la Ginnastica Salerno totalizza 145,800 punti e ottiene la seconda vittoria, seguita dalle vicentine dell'Audace (144,050 punti) e dalla Polisportiva di Fino Mornasco (141,900). La classifica provvisoria di campionato è la stessa di quella della gara: 286,016 punti per Salerno, 282,417 per l’Audace e 279,367 per Fino Mornasco.