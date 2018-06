Giro di Svizzera, Démare vince in volata a Bellinzona

Il francese Arnaud Démare si impone in volata nell'ottava tappa del Giro di Svizzera 2018, sfrecciando braccia al cielo sul traguardo di Bellinzona. Finalmente un acuto del velocista transalpino della Groupama-FDJ, che anticipa il resto degli sprinter e batte il colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), ancora secondo. Terzo un redivivo Alexander Kristoff (Team UAE Emirates), che precede il campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), dopo una lotta senza esclusione di colpi per prendere la posizione nel finale, mentre è ottavo l'italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), già vincitore di una tappa a inizio settimana. L'australiano Richie Porte (BMC) mantiene la maglia gialla, con un margine di diciassette secondi sul colombiano Nairo Quintana (Movistar), ed è il grande favorito per aggiudicarsi la corsa, che si concluderà domani con una cronometro di 34 km.

L'ottava tappa del Giro di Svizzera edizione 2018 si svolge intorno a Bellinzona, sede di partenza e arrivo, all'interno di un circuito di 21.5 chilometri, da ripetere sei volte, per 123.8 chilometri complessivi. La giornata fornisce agli appassionati un copione atteso, con quattro uomini a lungo in fuga: si avvantaggiano sul gruppo della maglia gialla Eddie Dunbar (Aqua Blue Sport), Paul Ourselin (Direct Energie), Nathan Brown (EF-Drapac) e Willem Jakobus Smit (Katusha-Alpecin), senza riuscire però a guadagnare mai più di due minuti. L'epilogo dell'azione dei battistrada è scontato: fuga disinnescata a sei chilometri dalla conclusione, con Dunbar ultimo a mollare. Le grande manovre per la volata finale vedono particolarmente attive Bora-Hansgrohe e Groupama-FDJ, ma nell'ultimo chilometro ecco comparire la Quick-Step Floors, che lancia la volata di Fernando Gaviria. Il colombiano si fa però anticipare dal francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ), che prende a tutta velocità un'insidiosa curva verso sinistra, si lancia verso il traguardo e vince con mezza bicicletta di vantaggio sul giovane sudamericano. Terzo il campione europeo, il norvegese Alexander Kristoff (Team UAE Emirates), che battaglia con Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) per prendere la ruota di Dèmare, chiudendo così lo slovacco, solo quarto. Ottavo l'italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), davanti ad Andrè Greipel (Lotto Soudal) e Michael Matthews (Team Sunweb). Ordinaria amministrazione per Richie Porte (BMC), l'australiano in maglia gialla, che domani potrà aggiudicarsi la corsa a cronometro.

Ordine d'arrivo. 1. Démare in 2h 41' 17". 2. Gaviria s.t. 3. Kristoff s.t. 4. Sagan s.t. 5. Stuyven s.t. 6. Degenkolb s.t. 7. Van Rensburg s.t. 8. Colbrelli s.t. 9. Greipel s.t. 10. Matthews s.t.

Classifica generale. 1. Porte in 28h 47' 17". 2. Quintana a 17". 3. Kelderman a 52". 4. Mas a 53". 5. Oomen a 1'13". 6. Fuglsang a 1'28". 7. Landa a 1'31". 8. Kruijswijk a 1'37". 9. Spilak a 1'48". 10. Mollema a 2'26".