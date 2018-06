Nuoto - Settecolli: Efimova signora della rana, Proud e Blume divorano la vasca, vince la Quadarella, Burdisso migliora

La prima giornata, al Settecolli, non tradisce le attese. Cresce la condizione dei protagonisti, il cronometro conferma le sensazioni della mattinata. La rana della Efimova è di un altro livello. Non attende la seconda vasca, scivola via, ha già un margine rassicurante a metà gara. La frequenza sale nei 50 d'arrivo, 1'04"98 al tocco - terza la Castiglioni, 1'07"66. Record dei campionati, sfida lanciata all'americana King, grande rivale della russa nei 100. Nella medesima gara, al maschile, tutto secondo copione. Peaty - 58"61 - respinge l'arrembante Kamminga. Scozzoli fatica nel finale ma difende la terza posizione, abbattendo il muro del minuto - 59"89, tagliando europeo.

La velocità regala eclatanti risultati. Sarah Sjoestroem strappa nei 50 delfino ma regola comunque la Kromowidjojo. 25"19 per la svedese - Di Liddo terza in 26"13 - sorprendentemente KO nella prova più rapida dello stile libero. La Sjoestroem pesca un eccellente stacco dal blocco, ma nella parte nuotata presta il fianco a una Blume in grado di sigillare una delle migliori prestazioni di sempre nel vecchio continente. 23"92 per la danese. 50sl U di stampo britannico. Proud crea un solco con una bracciata poderosa ed efficace, il suo 21"16 è a "livello-Dressel". Si inchina Fratus, terzo Vergani.

L'unica vittoria italiana giunge in chiusura, Simona Quadarella, già in evidenza ai Giochi del Mediterraneo, batte la Kapas nei 1500. 15'56"81 per lei. A proposito di Italia, Burdisso sale di colpi nei 100 farfalla e migliora il personale. 51"73 - record italiano cadetti e juniores - tempo che pilota il campioncino in un'altra dimensione. Terzo Burdisso, alle spalle di Le Clos - 51"24 - e Guy.

Nei 400, successi per Romanchuk - 3'48"04, terzo un Acerenza non brillante - e Hibbott - 4'09"78. Infine, 50 dorso. La Medeiros - 27"87 - brucia Nielsen e Davies. Record italiano della Scalia, 28"01. Tra gli uomini, squillo di Glinta - 24"78. Milli - 25"15 - meglio di Sabbioni.