Nuoto - Europei junior 2018, Helsinki/Tampere: Johannes Calloni bronzo negli 800sl

Google Plus

In Finlandia, ultimi rintocchi di vasca. Quest'oggi, termina la rassegna continentale junior. Altra medaglia nella giornata di ieri per l'Italia, Johannes Calloni è terzo negli 800sl - 7'56"50. Titolo all'ungherese Kalmar. Splende la stella di Kliment Kolesnikov. Il russo firma il record dei campionati nei 200 dorso - 1'55"83, siamo a un passo dal mondiale junior di sua appartenenza. Sesto il nostro Lamberti - 2'01"30. Replica nella vasca secca, sempre del dorso. 24"52 il crono di Kolesnikov, a 6 centesimi dal mondiale junior. Quinto T.Ceccon - 25"45.

La Kesely, donna dei campionati, deve per una volta inchinarsi. Seconda nei 200sl, meglio di lei fa la teutonica Gose. 1'58"17 per la prima, Kesely a un decimo. Freya Anderson bissa il successo ottenuto nei 100sl griffando anche la prova più corta. 25"35 per la britannica, sesta la Masciopinto - 25"80. La Large - 59"37 - divide con la Shkurdai il primo gradino del podio nei 100 farfalla, sesta la Biasibetti - 1'00"40.

A completare il quadro, la staffetta 4x100 mista mista. Un pizzico di rammarico, l'Italia chiude a un centesimo dal bronzo. 3'52"35 per D'Innocenzo, Fusco, Burdisso, Menicucci. La Germania, trascinata dalla Gose, è terza, argento alla Gran Bretagna, oro alla Russia - 3'47"99, record dei campionati.