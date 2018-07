Atletica - IAAF World U20 Championships, i risultati della terza giornata

L'avventura nei 400 di Elisabetta Vandi si conclude con un settimo posto che lascia ben sperare per il futuro. Dopo il record nazionale U20 sigillato in semifinale, l'azzurra copre il giro di pista in 53"40. Davanti si conferma l'indiana Das - 51"46 - argento alla Miklos, personale in 52"07. I 400 sorridono all'Italia, ai mondiali U20 in corso di svolgimento a Tampere brilla anche Scotti, davanti nella seconda semifinale maschile con un ottimo 45"84 - NU20R. Secondo crono assoluto alle spalle del belga Sacoor - 45"72.

Nei 100 femminili, l'americana Terry vola in semifinale in 11"03 - RC - ma poi si piega nell'atto ultimo a Brianna Williams - 11"16. Fuori prima della prova valida per la medaglie la nostra Zuecco - quinta nella seconda semifinale con 11"88. Doppietta giamaicana nei 110hs, Thomas - 13"16 - precede Bennett. Negli 800 D, la Welteji è l'unica ad abbattere il muro dei due minuti. 1'59"74, record dei campionati. J.Ingebrigtsen non riesce a fermare il dominio africano nel mezzofondo. In volata, il norvegese cede a Manangoi nei 1500 - 3'41"71 - terzo è Soget.

L'asta D premia la Svabikova - 4.51 e record ceco U20 - la Gunnarson, in virtù di un miglior percorso, precede la Moindrot per la seconda piazza - 4.35 per entrambe. La Emilianov - 57.89 - alza la voce nel disco, seconda è la finlandese Leveelathi - 56.80, record nazionale U20.

Nelle semifinali dei 200 U, è la Gran Bretagna a strappare la scena. Dobson - 20"53 - è davanti al connazionale Efoloko. Patta chiude in 21"18, mancano 24 centesimi per l'accesso in finale. Infine, nei 400hs D, squillo della Salmon. 56"29, si candida al successo. La Gallego, seconda nella prima semifinale, corre in 57"18 - NU20R. 4 centesimi dietro la Zapletalova, anche per lei record nazionale.