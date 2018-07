Atletica - IAAF World U20 Championships, i risultati della quarta giornata

A Tampere, sede dei mondiali U20 di atletica leggera, l'Italia accarezza il podio nei 400. Scotti, dopo un'ottima semifinale, è quarto in 46"20. Oro annunciato per il belga Sacoor - 45"03, record nazionale - la Giamaica completa il podio con Taylor e Sawyers. Norris - 80.65 - si impone nel martello, la tedesca Riecke - 6.51 al secondo balzo - si aggiudica il lungo. Argento alla Kora - 6.37, un cm di margine sulla Davis. La Van der Walt si prende i 400hs - 55"34 - la Chespol domina i 3000 siepi - 9'12"78, record dei campionati. Nei 200, lotta britannica, Efoloko sigilla il personale - 20"48 - ed anticipa Dobson.

Giornata positiva per le staffette azzurre. La 4x100 femminile è seconda alle spalle dell'Irlanda in qualificazione - terzo crono assoluto, davanti la Germania con 43"80 - ed entra in finale con ottime credenziali. 44"52, record nazionale per le nostre. Sesto tempo, invece, per la 4x100 maschile - 39"75. Comanda la Germania anche qui - 39"13, miglior riferimento del 2018.

Diaz sbaraglia il campo nel triplo, 17.09 per il cubano. Salto che annuncia una finale di alto profilo. Nei 400hs, il sudafricano Zazini corre in 49"43, Sibilio copre la distanza in 50"73 - personale stagionale - ed è tra i primi otto, quindi in finale. Quarto nella terza prova l'italiano. Infine, 200 donne. La Williams fa 23"15 e stacca di 26 centesimi la prima delle inseguitrici - l'altra Williams, Briana. Attenzione, nell'atto da medaglia, anche a Kotwila e Miller.