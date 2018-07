Tour de France 2018 - Groenewegen concede il bis nell'ottava tappa

Dylan Groenewegen conquista, sul traguardo di Amiens, la seconda vittoria al Tour de France edizione 2018. L'olandese, in forza alla Lotto NL Jumbo, precede André Greipel e Fernando Gaviria. Il colombiano deve quindi nuovamente cedere il passo, la volata sembra avere un nuovo re. Quarto Peter Sagan, oggi un passo indietro - lo slovacco, come Groenwegen e Gaviria, vanta due successi. Greg Van Avermaet, in attesa del pavé, mantiene la maglia di leader.

Si parte da Dreux, i chilometri da percorrere sono 181.5. Nel settore iniziale si procede a gruppo compatto, la fuga tarda a comporsi. Sono due i protagonisti di giornata, Grellier e Minnaard salutano la carovana e vanno in avanscoperta, inizialmente accompagnati da Ten Dam. Quest'ultimo si rialza e rientra ben presto nel plotone. Il margine si fa ampio, i battistrada acquisiscono circa 6 minuti, la Lotto però non intende concedere eccessivo spazio e si pone al comando elevando il ritmo degli inseguitori.

In vetta alla Cote de Feuquerolles, il gap è intorno ai 4 minuti, il gruppo valuta attentamente la rincorsa e rosicchia con costanza preziosi secondi. Quando mancano 50km al termine, ai due al comando restano due minuti. Nel finale, l'ennesima caduta di questo Tour rimescola le carte, ruzzolano a terra pezzi da novanta come Dan Martin - 1'15 al termine il suo ritardo - e Fuglsang. Nel frattempo, Grellier e Minnaard procedono con 40 secondi. Ai meno 11, Grellier si trova solo, non intende cedere all'impetuoso rientro dei colossi di Francia. La Quick-Step risale, Gilbert prova una sortita vana.

Si giunge, come naturale, allo sprint. I volti noti prendono la scena, Groenewegen, in difetto all'alba di corsa, si ripete con veemenza. Sulla destra, ha il colpo di reni giusto per regolare Greipel, a centro-strada, e Gaviria, meno devastante di altre volte. Quinto un buon Degenkolb - davanti a Kristoff e Demare - decimo Cavendish. Come detto, in giallo Van Avermaet - 7 secondi su Thomas. Domani l'approdo a Roubaix, si accende il Tour.

Il percorso odierno

Il percorso

L'ordine d'arrivo