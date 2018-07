Europei - Barcellona 2018, sfida verità per il Setterosa

Terzo impegno per il Setterosa nella piscina Bernat Picornell di Barcellona. Siamo nel mezzo della fase a gironi, le azzurre vantano al momento una vittoria e una sconfitta. Debutto morbido con Israele, una goelada per respirare a pieni polmoni l'atmosfera continentale. Brusco impatto, poi, con il primo confronto di livello, scivolone al cospetto della Grecia di Morfesis. Battuta d'arresto di misura, Italia in affanno a cavallo dei primi due tempi, sotto di due reti e alla mercé della compagine ellenica. Positiva la reazione del terzo periodo, griffata Queirolo. Grazie al capitano, sorpasso e sigillo. Otto minuti finali caratterizzati da una battaglia ad alto tasso fisico, una sola rete - decisiva - a firma Avramidou. 7-6 Grecia.

L'Italia si trova così ad inseguire la coppia di testa. Al fianco di Asimaki e compagne, l'Olanda, abile a demolire prima la Croazia e poi Israele. Il passaggio del turno, per il Setterosa, non è in discussione, ma la squadra di Conti deve chiudere nelle prime due posizioni per evitare un accoppiamento problematico ai quarti. Battere l'Olanda, altra candidata al podio europeo, è quindi fondamentale nell'economia del raggruppamento. Croazia e Francia non paiono rebus di difficile soluzione per la selezione azzurra, impegnata in un progetto di rinnovamento con obiettivo Tokyo 2020.

La sfida è in programma questa sera alle 20.30 con diretta su RaiSport. In precedenza, sempre in diretta, la contesa tra Grecia e Croazia - 17.00. Alle 18.30, invece, Israele - Francia.

Nel Gruppo B, dopo due giornate, guidano a punteggio pieno Russia e Spagna. A quota 3 troviamo Germania e Ungheria, al palo Serbia e Turchia. Questo il programma odierno: Russia - Germania (14), Ungheria - Serbia (15.30), Spagna - Turchia (22).